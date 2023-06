(Correction de l'orthographe - régime, pas mort).

(Alliance News) - Ocean Harvest Technology Group PLC a salué lundi les résultats de quatre essais d'alimentation animale récemment achevés.

Les actions d'Ocean Harvest ont augmenté de 9,3 % à 15,58 pence chacune à Londres lundi après-midi.

Le producteur d'ingrédients d'algues pour l'alimentation animale basé à Theale, en Angleterre, a déclaré qu'un essai sur des poules pondeuses a confirmé des améliorations dans la production d'œufs et l'efficacité de l'alimentation lorsque les oiseaux ont été nourris avec un régime complémentaire OceanFeed Poultry. Un autre essai a montré que les poissons nourris avec OceanFeed Aqua avaient une consommation d'aliments et une prise de poids plus importantes et un poids final nettement plus élevé.

Le troisième essai, avec OceanFeed Aqua, a montré une amélioration de la prise de poids et de l'efficacité alimentaire chez les crevettes juvéniles, ce qui a permis de réduire les coûts de production.

Le quatrième essai a fait état d'"améliorations significatives de l'efficacité alimentaire" chez les porcelets nourris avec OceanFeed Swine.

Mark Williams, directeur général, a déclaré : "Nous sommes ravis que ces essais aient été couronnés de succès : "Nous sommes ravis que ces essais aient à nouveau démontré les avantages des produits OceanFeed d'Ocean Harvest. Nos mélanges d'algues exclusifs donnent d'excellents résultats en termes de performances animales et d'économie de production, de manière rentable et durable pour l'environnement."

