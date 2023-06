Les actions des banques américaines ont augmenté en début de séance jeudi, après que les tests de résistance de la Réserve fédérale ont montré que les prêteurs disposaient d'un capital suffisant pour survivre à un ralentissement économique, même si les analystes doutent que cela se traduise par des rendements plus élevés pour les actionnaires.

Le test a montré que le ratio de capital moyen des 23 banques était plus élevé que l'année dernière, lorsque la banque centrale avait examiné 34 prêteurs dans le cadre d'un scénario légèrement plus favorable.

Le test de cette année, qui a été conçu avant la dernière crise bancaire, a vérifié si les banques resteraient au-dessus du ratio de capital minimum de 4,5 % en cas de stress économique et d'instabilité macroéconomique.

Les actions de Charles Schwab, qui a obtenu les meilleurs résultats lors du test, ont gagné 1,8 %, tandis que le prêteur régional Citizens Financial a chuté de 2 % après avoir été classé dernier.

Les grandes banques JPMorgan Chase, Wells Fargo et Bank of America ont gagné entre 1 % et 1,7 %.

Parmi les six prêteurs régionaux qui ont participé au test, Bank of New York Mellon et US Bancorp ont gagné respectivement 1,9 % et 1,3 %.

Bien que les résultats du test ouvrent la voie à la rémunération des actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions, les analystes de Wall Street ont prévenu qu'une économie incertaine et des banques en attente de clarté réglementaire conduiraient à une rémunération limitée du capital à court terme.

"Les prochaines réglementations entraîneront probablement des exigences plus élevées en matière de capital pour toutes les banques dépassant 100 milliards de dollars d'actifs", ont déclaré les analystes de la maison de courtage Jefferies, ajoutant que de nombreuses banques ont déjà réduit le rendement du capital.

Les analystes de RBC Capital Markets ont déclaré que, bien que les plus grandes banques américaines restent solides même dans un scénario de stress sévère, les équipes de direction seront probablement prudentes en matière de capital.

"La récente crise bancaire incitant les banques à être plus prudentes à court terme en matière de gestion du capital et du bilan, nous estimons que l'activité de rachat d'actions sera limitée jusqu'à la fin de l'année 2023", a déclaré le courtier.

Les prêteurs ont regagné du terrain après un début d'année troublé, marqué par l'effondrement de trois banques de taille moyenne en raison d'une fuite des dépôts à la Silicon Valley Bank.

L'indice KBW des banques régionales a regagné 6,04 % ce mois-ci, mais reste en baisse de 24,5 % sur l'année, à la clôture précédente.

De son côté, l'indice S&P 500 Banks, qui suit un panier de valeurs bancaires de grande capitalisation, est en hausse de 0,9 % depuis le début du trimestre, mais a chuté de 12,2 % depuis le début de l'année.