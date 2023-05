Les actions des créanciers régionaux américains ont chuté vendredi après que CNN a rapporté que la secrétaire au Trésor des États-Unis, Janet Yellen, a déclaré aux dirigeants des banques que d'autres fusions pourraient être nécessaires à la suite d'une série de faillites bancaires.

Mme Yellen a également réaffirmé la force et la solidité du système bancaire du pays lors de la réunion avec les PDG des banques qui s'est tenue jeudi, à la suite de l'effondrement de la Silicon Valley Bank, de la Signature Bank et de la First Republic Bank.

L'indice KBW des banques régionales a baissé de 2,2 %, les actions de PacWest Bancorp et de Western Alliance étant parmi les plus grands perdants, avec des baisses respectives de 1,9 % et de 2,4 %. Comerica Inc. a reculé de 1,2 %, Zions Bancorp. a perdu près de 1,7 % et Valley National Bancorp a baissé de 5,5 %. La crise des banques régionales a été en partie imputée par certains aux taux d'intérêt agressifs de la Réserve fédérale américaine, qui ont forcé certains créanciers à chercher de nouveaux capitaux pour compenser une baisse de la valeur des actifs liés aux taux d'intérêt. Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré vendredi que les répercussions des récents problèmes du secteur bancaire devraient réduire la pression sur le cycle de relèvement des taux d'intérêt de la banque centrale américaine.

Le resserrement des conditions de crédit signifie que "notre taux directeur n'aura peut-être pas besoin d'augmenter autant qu'il l'aurait fait autrement pour atteindre nos objectifs", a déclaré M. Powell lors d'une conférence de la banque centrale à Washington.

Cependant, Tom Plumb, gestionnaire de portefeuille du Plumb Balanced Fund, a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce que la Fed commence à abaisser les taux d'intérêt de sitôt, étant donné que l'économie américaine montre encore des signes de vigueur et que l'inflation ne diminue pas aussi rapidement que prévu.

"Les gens pensaient que l'inflation allait baisser plus rapidement et que la pression exercée sur ces banques régionales et ces faillites conduisaient à l'idée que la Fed allait baisser les taux d'intérêt d'ici la fin de l'année. Je ne pense pas que ce soit le cas", a déclaré M. Plumb.

Un accord sur le relèvement du plafond de la dette américaine est toujours possible si les républicains et les démocrates négocient de bonne foi et reconnaissent qu'ils n'obtiendront pas tout ce qu'ils veulent, a déclaré un responsable de la Maison Blanche vendredi, peu après l'annonce d'une impasse dans les négociations. Le conflit sur le plafond de la dette a pesé sur le sentiment du marché, y compris sur les actions des banques régionales.

"Malheureusement, le mode de fonctionnement de notre gouvernement est tel qu'il va vous amener au bord du gouffre et provoquer une dernière vague de panique. Ensuite, ils trouveront une solution", a ajouté M. Plumb. (Reportage de Chibuike Oguh à New York ; rédaction de Deepa Babington)