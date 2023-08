* La MS réduit les prévisions de croissance économique de la Chine à 4,7% pour 2023

* Le gestionnaire d'actifs chinois déclare qu'il va restructurer sa dette

* La banque centrale des Philippines maintient ses taux, prête à reprendre les hausses si nécessaire

* La banque centrale indienne a probablement vendu des dollars pour soutenir la roupie - les traders

* Les actions des pays émergents ont baissé de 0,2%, les devises ont baissé de 0,3%.

Aug 17 (Reuters) - Les actions des marchés émergents se sont dirigées vers une sixième journée consécutive de pertes jeudi, sous la pression de la croissance économique chancelante de la Chine et d'éventuelles hausses de taux de la Réserve fédérale américaine, tandis que la banque centrale philippine a laissé son taux de référence inchangé.

Le peso philippin a glissé de 0,2% contre le dollar après que la banque centrale ait maintenu ses taux d'intérêt pour une troisième réunion consécutive.

"La banque centrale a également noté que les risques pour les perspectives d'inflation étaient orientés à la hausse et que les prix des denrées alimentaires étaient une préoccupation majeure", a déclaré Shivaan Tandon, économiste pour l'Asie émergente chez Capital Economics, dans une note.

"Cela suggère que la BSP (Bangko Sentral ng Pilipinas) pourrait considérer qu'il est prématuré de réduire les taux avant que l'impact d'El Nino ne devienne plus clair, étant donné la vulnérabilité de l'économie à un tel événement."

Dans l'ensemble, l'indice MSCI des actions des marchés émergents a reculé de 0,2 %, suivant les pertes enregistrées à Wall Street après que les minutes de la réunion de juillet de la Fed ont montré que les responsables étaient divisés sur la nécessité d'augmenter les taux d'intérêt.

L'indice des devises des marchés émergents a reculé de 0,3 %.

L'indice de référence Hang Seng de Hong Kong est resté stable, récupérant les pertes subies plus tôt dans la session lorsque l'indice a chuté de plus de 2 %, tandis que les actions chinoises ont clôturé en hausse, les investisseurs attendant les mesures de relance de Pékin qui devraient stimuler la reprise économique du pays.

Les actions chinoises ont été sous pression cette semaine, l'aggravation de la crise immobilière et les inquiétudes concernant les retombées potentielles des problèmes de paiement des produits fiduciaires liés au système bancaire parallèle ayant pesé sur le sentiment, ainsi que la faiblesse des données économiques.

Face à une crise de liquidité, Zhongzhi Enterprise Group va procéder à une restructuration de sa dette, a déclaré le gestionnaire d'actifs chinois aux investisseurs.

Le yuan chinois est tombé à son plus bas niveau depuis plus de neuf mois face au dollar, l'élargissement des écarts de rendement avec les États-Unis et les attentes d'un nouvel assouplissement de la politique de Pékin ayant éclipsé la fixation d'orientations plus fermes que prévu et le soutien de la banque d'État.

Morgan Stanley a réduit les prévisions de croissance économique de la Chine pour cette année à 4,7 %, contre une prévision antérieure de 5 %.

La roupie indienne s'est affaiblie face au dollar américain, soutenu par les rendements des bons du Trésor américain, ce qui a incité la Reserve Bank of India à intervenir pour éviter que la monnaie n'atteigne un niveau plancher record, selon les traders.

En Europe centrale et orientale, la plupart des devises ont légèrement augmenté par rapport à l'euro, tandis que le forint hongrois a perdu 0,1 %.

Le rouble russe s'est renforcé face au dollar, au cours d'une semaine volatile remplie de spéculations sur la manière dont les autorités pourraient stabiliser la monnaie après qu'une hausse de taux de 350 points de base ait semblé avoir un effet limité.

Le quotidien Vedomosti a rapporté mercredi que les ventes obligatoires de devises ne seraient pas réintroduites pour le moment et que les exportateurs avaient accepté de manière informelle d'augmenter les ventes.

Le rand sud-africain est resté stable avant la publication des chiffres sur la confiance des entreprises plus tard dans la journée.

L'agence de notation mondiale Fitch a abaissé la note de l'Équateur à un niveau encore plus bas, citant les risques de financement découlant d'une détérioration significative des comptes budgétaires alors que le pays se dirige vers les élections.