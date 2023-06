(Alliance News) - Les actions à Londres devraient ouvrir en baisse ce jeudi, après que la Réserve fédérale américaine ait mis en pause ses hausses de taux d'intérêt, tout en indiquant que d'autres suivront cette année.

La banque centrale américaine a laissé la fourchette des taux des fonds fédéraux inchangée, entre 5,00 % et 5,25 %.

S'adressant aux journalistes après la décision, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que presque tous les participants au comité considéraient que quelques hausses supplémentaires cette année étaient "appropriées".

Chris Beauchamp, analyste en chef des marchés chez IG, a déclaré que "tout espoir persistant" d'une baisse des taux cette année de la part de la Fed semble maintenant avoir disparu à la suite de cette réunion.

Dans le sillage de cette annonce, Wall street a terminé en demi-teinte, mais le dollar s'est renforcé.

Après la décision de la Fed, c'est au tour de la Banque centrale européenne. La BCE annoncera sa décision sur les taux d'intérêt jeudi à 13 h 15 (heure française). Une conférence de presse avec la présidente Christine Lagarde suivra une demi-heure plus tard.

Contrairement à la banque centrale américaine, les marchés considèrent qu'une nouvelle hausse de 25 points de base de la BCE est acquise.

Au Royaume-Uni, la société de services de distribution Halma a annoncé un chiffre d'affaires annuel record, mais un bénéfice plus faible. Le détaillant de mode en ligne Asos a déclaré avoir "rétabli sa rentabilité".

FTSE 100 : en baisse de 17,34 points, soit 0,2%, à 7 585,40

Hang Seng : en hausse de 1,6 % à 19 715,34

Nikkei 225 : clôture en baisse de 0,1% à 33 485,49

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,2 % à 7 175,30

DJIA : clôture en baisse de 232,79 points, soit 0,7%, à 33 979,33

S&P 500 : clôture en hausse de 0,1% à 4 372,59

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 0,4% à 13 626,48

EUR : baisse à 1,0818 USD (1,0850 USD)

GBP : baisse à 1,2651 USD (1,2694 USD)

USD : plus haut à JPY141.30 (JPY139.37)

Or : baisse à 1 935,49 USD l'once (1 957,97 USD)

(Brent : en baisse à 73,52 USD le baril (74,27 USD)

ÉCONOMIE

Les événements économiques clés de jeudi sont encore à venir :

Le gouverneur adjoint de la BoE britannique Jon Cunliffe s'exprime lors du sommet Politico Global Tech.

11:00 CEST Commerce extérieur de l'UE

14:15 CEST Annonce des taux d'intérêt de l'UE

08:30 EDT Indice des prix à l'importation et à l'exportation des États-Unis

08:30 EDT Enquête de la Fed de Philadelphie sur les perspectives des entreprises américaines

08:30 EDT Rapport sur les demandes hebdomadaires d'assurance chômage aux Etats-Unis

09:15 EDT Production industrielle américaine

16:30 EDT Avoirs des banques centrales étrangères aux États-Unis

16:30 EDT Emprunts de la fenêtre d'escompte fédérale américaine

La Chine a publié une série d'indicateurs économiques faibles, le taux de chômage des jeunes atteignant un niveau record pour le deuxième mois consécutif, alors que la poussée de croissance post-Covid s'estompe. Le taux de chômage des Chinois âgés de 16 à 24 ans a atteint 20,8 %, en hausse par rapport au taux record de 20,4 % enregistré en avril, selon le Bureau national des statistiques. Le taux de chômage global dans les zones urbaines est resté à 5,2 %, a indiqué le Bureau national des statistiques dans un communiqué. Parallèlement, la production industrielle a augmenté de 3,5 % en mai, contre 5,6 % le mois précédent, les usines ayant progressivement retrouvé leur pleine capacité. Les ventes au détail, principal indicateur de la consommation des ménages, ont augmenté de 12,7 % en glissement annuel, contre 18,4 % le mois précédent.

Face à la faiblesse des résultats économiques, la banque centrale chinoise a abaissé son taux d'intérêt directeur et injecté 33 milliards de dollars sur le marché financier. Le taux de facilité de prêt à moyen terme - le taux d'intérêt pour les prêts à un an aux institutions financières - a été abaissé de 10 points de base à 2,65%, a déclaré la Banque populaire de Chine dans un communiqué. La PBOC a également déclaré qu'elle proposait 33 milliards de dollars de fonds aux banques par le biais de la facilité de prêt à moyen terme, "pour maintenir une liquidité raisonnable et suffisante dans le système bancaire". La banque a également annoncé une baisse surprise du taux d'intérêt à court terme cette semaine, ce qui, selon les analystes, reflète l'inquiétude croissante des décideurs politiques chinois quant à l'état de l'économie.

La grève des jeunes médecins anglais se poursuivra jeudi, alors que de nouveaux chiffres montrent que plus d'un demi-million de rendez-vous et de procédures ont été reportés en raison de l'action syndicale depuis décembre. Les membres de la British Medical Association dresseront des piquets de grève devant les hôpitaux du pays pour la deuxième journée d'un débrayage de trois jours dans le cadre d'une longue querelle sur les salaires. Cette action devrait entraîner le report de dizaines de milliers de rendez-vous et de procédures supplémentaires. Le conflit reste dans l'impasse, aucune discussion n'étant prévue dans le cadre d'un bras de fer entre la BMA et le gouvernement. La BMA a demandé au Premier ministre Rishi Sunak de s'impliquer dans les négociations, mais il a été clairement indiqué qu'il n'interviendrait pas.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Goldman Sachs ramène Diageo à "neutre" (achat) - objectif de prix 3 700 (4 500) pence

Berstein démarre AB Foods avec 'outperform' (surperformance)

Berenberg fait passer Adriatic Metals à 'buy' - objectif de cours de 280 pence

ENTREPRISES - FTSE 100

Bunzl a déclaré s'attendre à une nouvelle performance " résiliente " au premier semestre 2023, avec un chiffre d'affaires attendu en hausse de 4 % à 5 % en glissement annuel à taux de change réels, ou de 1 % à taux de change constants. La société de services de distribution a précisé que, sur l'ensemble de l'année 2023, le chiffre d'affaires devrait être "légèrement" supérieur à celui de 2022. Bunzl a également annoncé avoir conclu un accord pour acquérir EHM, un distributeur de produits d'équipement de protection individuelle au Royaume-Uni. La société a déclaré que l'acquisition serait complémentaire à son activité existante dans le domaine de la sécurité. Les détails financiers n'ont pas été divulgués.

Halma a enregistré un chiffre d'affaires annuel record pour l'exercice qui s'est terminé le 31 mars, mais un bénéfice inférieur. Le fabricant d'équipements de sécurité a enregistré un bénéfice avant impôts de 291,5 millions de livres sterling, contre 304,4 millions de livres sterling l'année précédente. Halma a déclaré que la baisse de la rentabilité reflétait la non-récurrence d'une plus-value de 34 millions de livres sterling sur une cession réalisée l'année précédente. Si l'on exclut cette plus-value, le bénéfice avant impôt a augmenté de 8 % par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires des activités poursuivies s'est élevé à 1,85 milliard de livres sterling, contre 1,53 milliard de livres sterling. Le directeur général, Marc Ronchetti, a déclaré : "Nous avons pris un bon départ pour le nouvel exercice financier. Nous disposons d'un carnet de commandes bien rempli, et les prises de commandes depuis le début de l'année sont globalement en ligne avec le chiffre d'affaires et supérieures à celles de la période comparable de l'année dernière. Sur la base des conditions actuelles du marché, nous prévoyons une bonne croissance organique du chiffre d'affaires à taux de change constant pour l'année à venir, ainsi qu'une augmentation de la rentabilité des ventes à environ 20 %."

ENTREPRISES - FTSE 250

Asos a déclaré avoir renoué avec la rentabilité grâce à son bénéfice avant intérêts et impôts ajusté 'P3' au cours du trimestre clos le 31 mai, malgré une baisse du chiffre d'affaires. L'Ebit ajusté P3 s'est amélioré de plus de 20 millions de livres sterling en glissement annuel, ce qui place le détaillant de mode en ligne sur la bonne voie pour atteindre ses prévisions d'Ebit ajusté de 40 à 60 millions de livres sterling pour le second semestre de son exercice financier. Le chiffre d'affaires a chuté de 14 % d'une année sur l'autre, comme le prévoyait la société. Le directeur général Jose Antonio Ramos Calamonte a déclaré : "Je suis confiant dans la direction que nous prenons, nous avons rétabli la rentabilité au cours de la période et nous avons bien progressé dans l'écoulement de nos stocks pour générer des liquidités. Nous conservons une grande flexibilité au niveau du bilan et réitérons nos attentes en matière d'amélioration de la rentabilité, de génération de liquidités et de réduction de la dette nette pour le second semestre de l'exercice 23 et au-delà."

Syncona a fait état d'une valeur d'actif net par action inférieure à la fin du mois de mars, dans un contexte "difficile" pour les sociétés de biotechnologie. L'investisseur en soins de santé a déclaré une valeur nette d'inventaire par action de 186,5 pence au 31 mars, en baisse par rapport à 194,4 pence en temps utile l'année précédente. Le rendement total de son actif net au cours de l'exercice qui s'est terminé le 31 mars a été négatif de 4,1 %, contre un rendement positif de 0,3 % l'année précédente. Le portefeuille de la société dans le domaine des sciences de la vie est évalué à 604,6 millions de livres sterling au 31 mars. Syncona a déclaré que sa performance avait été tirée par la baisse continue du prix des actions de ses participations cotées en bourse, qui, selon elle, reflétait en partie le contexte général du marché pour les sociétés de biotechnologie et la dépréciation de son évaluation de SwanBio. Syncona a déprécié sa participation dans SwanBio à hauteur de 58,2 millions de livres sterling, soit une baisse de valeur de 51,0 millions de livres sterling au cours de l'année.

AUTRES ENTREPRISES

Kew Soda, également connu sous le nom de WE Soda, a annulé mercredi en fin de journée son projet d'introduction à la Bourse de Londres, le producteur de carbonate de soude expliquant que les investisseurs britanniques sont prudents à l'égard du marché de l'introduction en bourse. Le directeur général, Alasdair Warren, a déclaré : "Depuis l'annonce de notre intention de nous introduire en bourse il y a quelques semaines, nous avons été encouragés par l'ampleur de l'engagement des investisseurs à l'échelle mondiale et par l'intérêt que les investisseurs potentiels ont manifesté pour notre introduction en bourse. "Malgré cela, la réalité est que les investisseurs, en particulier au Royaume-Uni, restent extrêmement prudents sur le marché des introductions en bourse et cette extrême prudence des investisseurs à Londres a fait que nous n'avons pas été en mesure de parvenir à une évaluation qui, selon nous, reflète nos caractéristiques financières et opérationnelles uniques". WE Soda est le plus grand producteur de carbonate de soude naturel au monde. Il est basé à Londres et possède des installations de production en Turquie.

GB Group a déclaré avoir été affecté par des "corrections post-pandémiques d'une ampleur inattendue" sur certains de ses marchés finaux au cours de l'exercice qui s'est achevé le 31 mars, alors qu'il a enregistré une perte annuelle. Le fournisseur de services de localisation et d'identité numériques a expliqué que les corrections ont été largement ressenties dans l'économie de l'internet, notamment par les clients des cryptomonnaies et des fintechs dans son activité Identité en Amérique. GB Group a enregistré une perte de 119,8 millions de livres sterling, contre un bénéfice de 15,3 millions de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 278,8 millions de livres sterling, contre 242,5 millions de livres sterling. Le directeur général, Chris Clark, a déclaré : "En ce qui concerne l'exercice 24, depuis notre mise à jour de février, il n'y a pas eu de changement important dans les conditions du marché. L'incertitude demeure, mais nous nous attendons à une accélération progressive des recettes dans la dernière partie de l'année. Le conseil d'administration est convaincu que GBG atteindra ses objectifs de bénéfices pour l'exercice 24, grâce à l'attention portée à l'efficacité dans l'ensemble du groupe. "

Origin Enterprises a déclaré que ses marchés au cours des neuf mois se terminant le 30 avril ont connu une volatilité "significative" des prix et des volumes, nécessitant une "gestion étroite". La société de services agronomiques a déclaré que le chiffre d'affaires de la période était en hausse de 9,3 % par rapport à l'année précédente, à 1,92 milliard d'euros, bien que le chiffre d'affaires du troisième trimestre ait chuté de 16 % par rapport à l'année précédente. Elle a expliqué que sa performance au troisième trimestre de son exercice financier a été affectée par la prudence des agriculteurs et les mauvaises conditions de l'hémisphère nord sur le terrain qui ont retardé l'application des principaux intrants agricoles. Cependant, Origin a noté que les conditions météorologiques et la demande se sont améliorées au cours du quatrième trimestre. Pour l'ensemble de l'année, Origin prévoit un bénéfice dilué ajusté par action compris entre 50,0 et 53,0 centimes d'euro.

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.