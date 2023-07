(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert dans le rouge mercredi, sur fond de craintes d'un ralentissement de la croissance en Chine et d'une escalade des tensions entre les deux plus grandes économies du monde.

L'indice FTSE 100 a ouvert en baisse de 28,10 points, soit 0,4%, à 7 491,62. Le FTSE 250 a perdu 74,78 points, soit 0,4 %, à 18 459,01 points, et l'AIM All-Share a perdu 1,34 point, soit 0,2 %, à 755,10 points.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,4% à 747,06, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,4% à 16 174,71, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,1% à 13 706,02.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,4 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,4 %.

Les marchés financiers américains étaient fermés mardi pour la fête de l'Indépendance.

En Chine, l'indice Shanghai Composite a clôturé en baisse de 0,7 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong a baissé de 1,5 %. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en baisse de 0,4 %.

Le sentiment en Asie a été affecté par les dernières données PMI, qui ont suggéré que la reprise économique de la Chine s'affaiblissait.

L'indice Caixin des directeurs d'achat des services est tombé à 53,9 points en juin, contre 57,1 en mai. En se rapprochant de la barre des 50 points, il montre que la croissance s'est ralentie dans ce secteur.

"On espérait que l'économie chinoise se développerait après la pandémie, ce qui permettrait d'atténuer les pressions inflationnistes qui freinent la croissance dans d'autres pays, mais le regain d'activité initial s'estompe rapidement", a commenté Susannah Streeter, analyste chez Hargreaves Lansdown.

Les craintes d'un ralentissement de la croissance et d'une récession ont maintenu les prix du pétrole au plus bas. Le baril de Brent s'échangeait à 75,77 USD au début de la journée de mercredi, contre 76,13 USD au moment de la clôture des marchés boursiers européens mardi.

Les investisseurs suivront également de près l'évolution de la situation entre les États-Unis et la Chine, avant la visite de Janet Yellen, secrétaire au Trésor américain, à Pékin jeudi.

Cette rencontre intervient après quelques semaines de tension, les deux pays ayant annoncé une série de restrictions commerciales "tit-for-tat". Lundi, la Chine a annoncé des restrictions sur les exportations de métaux rares, qui sont utilisés dans des applications critiques telles que les semi-conducteurs.

"On espère que [Yellen] sera en mesure de calmer les eaux commerciales de plus en plus troubles entre les États-Unis et la Chine lorsqu'elle tiendra des réunions à Pékin demain, mais cela pourrait être un vœu pieux", a commenté M. Streeter de HL.

"La rhétorique s'intensifie avant sa visite, avec les avertissements d'un conseiller politique influent, l'ancien vice-ministre du commerce Wei Jianguo, qui a déclaré que ces contrôles étaient un coup dur, mais qu'ils n'étaient qu'un début.

L'indice Nikkei 225 à Tokyo a clôturé en baisse de 0,3 %, les données économiques japonaises étant également conformes à la tendance d'un ralentissement de la croissance.

L'indice PMI des services de la Jibun Bank est tombé à 54,0 points en juin, contre un record de 55,9 en mai, ce qui indique une expansion solide, mais plus lente, de l'activité.

Le compte-rendu de la dernière réunion du Federal Open Market Committee sera publié à 19h00 BST.

La Réserve fédérale a voté pour le maintien des taux d'intérêt lors de sa réunion de juin, mais a souligné que de nouvelles hausses étaient toujours possibles. Selon l'outil FedWatch du CME, le marché évalue à 89 % la probabilité d'une hausse de 25 points de base lors de la réunion du 26 juillet.

"La raison pour laquelle la Fed a fait une pause n'est pas claire et le détail de la discussion pourrait être instructif à cet égard. Les marchés seront également attentifs à toute indication sur ce que les décideurs politiques rechercheront précisément lorsqu'ils décideront si une hausse des taux en juillet est effectivement nécessaire", ont déclaré les analystes de la Lloyds Bank.

Le dollar s'est renforcé dans les premiers échanges en Europe avant la publication des minutes.

La livre sterling était cotée à 1,2704 USD tôt mercredi, en baisse par rapport à 1,2728 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mardi. L'euro s'échangeait à 1,0885 USD, en baisse par rapport à 1,0900 USD. Face au yen, le dollar était coté à 144,66 yens, en hausse par rapport à 144,46 yens.

L'or était coté à 1 921,64 USD l'once tôt mercredi, en baisse par rapport aux 1 927,60 USD de mardi.

Dans le FTSE 100, Legal & General a chuté de 2,4%, bien que la confiance dans la réalisation de ses ambitions à cinq ans soit inchangée.

La société de services financiers et de gestion d'actifs a déclaré que la transition vers une nouvelle méthode comptable ne nuirait pas à sa "stratégie, à sa solvabilité ou à ses dividendes". La norme comptable IFRS 17 pour les assureurs est entrée en vigueur au début de l'année 2023.

"Elle n'a d'impact que sur les rapports de nos activités de rente et de protection, modifiant le calendrier de comptabilisation des bénéfices de ces produits, mais pas le quantum", a déclaré Legal & General. L&G a déclaré qu'elle était en bonne voie pour générer 8 à 9 milliards de livres sterling de capital pour la période allant de 2020 à 2024. L&G a déclaré avoir effectué des transactions de transfert de risque de pension d'une valeur de 6,8 milliards de livres sterling depuis le début de l'année.

Parmi les valeurs moyennes, Keller Group a bondi de 6,5 %

La société d'ingénierie géotechnique a déclaré qu'elle s'attendait à ce que son bénéfice d'exploitation sous-jacent pour l'ensemble de l'année soit "sensiblement supérieur" aux attentes du marché, bien que l'augmentation des bénéfices soit modérée par les dernières hausses de taux d'intérêt.

"Les transactions du premier semestre sont restées fortes et nous prévoyons une performance record pour la période", a déclaré l'entreprise.

En raison du calendrier et de l'échelonnement de certains contrats, la société s'attend à ce que les bénéfices soient répartis plus équitablement entre le premier et le second semestre.

Les améliorations opérationnelles dans le secteur des fondations en Amérique du Nord ont contribué à rétablir les marges d'exploitation, et Suncoast devrait améliorer ses performances malgré des volumes de production plus faibles. M. Keller a toutefois relevé les défis posés par la "toile de fond de la récession" en Europe, qui entraîne une érosion des marges et des retards dans certains projets.

Sur l'AIM, Supreme a progressé de 10 % après avoir fait état d'une année d'activité soutenue au cours des 12 mois précédant le 31 mars, et a revu à la hausse ses prévisions pour l'année en cours.

L'entreprise de Manchester, qui fabrique et distribue des batteries, des éclairages et des produits de vapotage, a déclaré que son chiffre d'affaires avait augmenté de 19 % en glissement annuel, passant de 130,8 millions de livres sterling à 155,6 millions de livres sterling, bien que le bénéfice avant impôt ait chuté de 11 %, passant de 16,3 millions de livres sterling à 14,4 millions de livres sterling.

Supreme a également annoncé la conclusion d'un accord de distribution "important" dans le domaine du vaping. Elle a été choisie comme distributeur principal des marques britanniques de vapotage ElfBar et Lost Mary. Supreme s'attend à ce que cet accord génère entre 25 et 30 millions de livres sterling de recettes pour l'exercice 2024.

L'entreprise s'attend maintenant à ce que le chiffre d'affaires de l'année soit "nettement supérieur" au consensus du marché, soit 159 millions de livres sterling de recettes et un Ebitda ajusté de 22,6 millions de livres sterling.

Le calendrier économique de mercredi prévoit une série d'indices PMI pour les services, notamment dans l'UE, en Allemagne, au Royaume-Uni et en France.

Par Elizabeth Winter, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.