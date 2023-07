(Alliance News) - Les prix des actions à Londres étaient en baisse à la mi-journée mercredi, dans un contexte de forte baisse du risque suite à une série de données économiques faibles, y compris de la part de la deuxième plus grande économie du monde.

L'indice FTSE 100 a perdu 41,96 points, soit 0,6%, à 7 477,76. L'indice FTSE 250 a perdu 84,09 points, soit 0,5 %, à 18 449,70 points, et l'indice AIM All-Share a perdu 2,14 points, soit 0,3 %, à 754,30 points.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,6% à 745,73, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,5% à 16 160,25, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,6% à 13 044,26.

Les données d'enquête ont montré mercredi que l'activité commerciale en Chine s'est ralentie pour atteindre son plus bas niveau depuis cinq mois en juin.

L'indice Caixin des directeurs d'achat de services a baissé à 53,9 points en juin, contre 57,1 en mai. En se rapprochant de la barre des 50 points, il montre que la croissance s'est ralentie dans le secteur. L'indice composite des directeurs d'achat, qui prend en compte les services et l'industrie manufacturière, est passé de 55,6 à 52,5.

"Une série de données économiques récentes suggère que la reprise de la Chine doit encore trouver une base stable, car des problèmes importants tels que le manque de moteurs de croissance internes, la faiblesse de la demande et l'assombrissement des perspectives demeurent", a noté Wang Zhe, économiste principal chez Caixin.

Pierre Veyret, analyste technique chez ActivTrades, a déclaré qu'il n'était "pas surprenant" de voir l'appétit pour les actions diminuer alors que la perspective d'une demande accrue de la part de la deuxième plus grande économie du monde s'estompait.

Le sentiment d'absence de risque a contribué à renforcer le dollar, valeur refuge, mercredi après-midi. La livre était cotée à 1,2705 USD à midi mercredi à Londres, en baisse par rapport à 1,2728 USD à la clôture mardi. L'euro s'est établi à 1,0883 USD, en baisse par rapport à 1,0900 USD.

"La publication dans la nuit des données chinoises a révélé un ralentissement de l'activité dans le secteur des services, ravivant les craintes que la reprise post-pandémique de la deuxième économie mondiale ne s'essouffle, un scénario positif pour le dollar en raison du statut de havre du billet vert", a déclaré Ricardo Evangelista, analyste principal chez ActivTrades.

Pendant ce temps, contre le yen, le dollar s'échangeait à 144,33 yens, en baisse par rapport à 144,46 yens. Pour Evangelista d'ActivTrades, la faiblesse du dollar montre que les cambistes se concentrent désormais sur la publication du compte-rendu de la réunion de la Réserve fédérale américaine du mois dernier.

Le Comité fédéral de l'open market américain publiera le compte-rendu de sa dernière réunion à 19h00 BST. Les minutes seront examinées de près par les investisseurs qui espèrent y trouver des indices sur la probabilité d'une hausse des taux lors de la prochaine réunion de la Fed à la fin du mois de juillet.

Les actions à New York ont été appelées à baisser mercredi, alors que les marchés américains revenaient après les vacances du 4 juillet et que les investisseurs attendaient nerveusement la publication des minutes de la réunion de la Fed.

L'indice Dow Jones Industrial Average a baissé de 0,4 %, l'indice S&P 500 de 0,4 % et l'indice Nasdaq Composite de 0,5 %.

À Londres, Pearson a été le plus performant des blue-chips à la mi-journée, en hausse de 2,2 %, après qu'UBS ait relevé l'éditeur d'éducation de "neutre" à "acheter".

Legal & General a chuté de 2,0 % malgré des perspectives confiantes et un premier semestre bien rempli en matière de transfert de risque de pension.

La société de services financiers et de gestion d'actifs a déclaré qu'elle s'attendait à générer plus de 8 à 9 milliards de livres sterling de capital au cours de la période allant de 2020 à 2024. Elle s'attend également à ce que le bénéfice par action augmente plus rapidement que le dividende par action.

Dans l'indice FTSE 250, Keller Group a été le titre le plus performant de l'indice, avec une hausse de 12 %.

La société d'ingénierie géotechnique a déclaré qu'elle s'attendait à ce que son bénéfice d'exploitation sous-jacent pour l'ensemble de l'année soit "sensiblement supérieur" aux attentes du marché.

"La négociation au premier semestre est restée forte et nous prévoyons une performance record pour la période", a-t-elle déclaré.

En raison du calendrier et de l'échelonnement de certains contrats, le bénéfice devrait être réparti plus équitablement entre le premier et le second semestre.

Pendant ce temps, Redde Northgate a été le plus mauvais élève du FTSE 250, avec une baisse de 8,9 %.

L'entreprise de location de véhicules commerciaux a déclaré que l'offre de véhicules "s'améliorait" mais restait inférieure aux niveaux élevés de la demande des clients.

Néanmoins, la société a déclaré un bénéfice avant impôt de 178,7 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 30 avril, soit une hausse de 35 % par rapport aux 132,7 millions de livres sterling de l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires a augmenté de 20 %, passant de 1,24 milliard de livres sterling à 1,49 milliard de livres sterling.

Ailleurs à Londres, SIG a plongé de 12 % après avoir annoncé que son bénéfice d'exploitation annuel se situerait dans la partie inférieure des attentes du marché, en raison de "conditions de demande faibles et incertaines" pour le reste de l'année.

Les attentes du marché concernant le bénéfice d'exploitation sous-jacent pour l'ensemble de l'année se situent entre 65,3 millions et 84 millions de livres sterling. Pour l'exercice 2022, SIG a annoncé un bénéfice d'exploitation sous-jacent de 80,2 millions de livres sterling.

Sur l'AIM, les actions de Glantus ont plus que doublé pour atteindre 23,80 pence après que la société a confirmé qu'elle était en pourparlers en vue d'un éventuel rachat.

Le fournisseur de services d'analyse et d'automatisation des comptes fournisseurs a confirmé qu'il était en pourparlers avec Accel-KKR et sa filiale Basware en vue d'une éventuelle offre de rachat de l'ensemble de son capital social.

En Europe, mercredi, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,6 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,5 %.

Le secteur privé de la zone euro a connu une très légère contraction en juin, selon les données d'enquête, un fort ralentissement de l'industrie manufacturière ayant compensé la croissance du secteur des services.

L'indice PMI des services de la zone euro de la Hamburg Commercial Bank est tombé à 52,0 points en juin, contre 55,1 en mai. Le chiffre de juin est légèrement inférieur à l'estimation rapide de 52,4.

"La croissance des nouvelles affaires s'est ralentie à la fin du deuxième trimestre. Après avoir atteint son plus haut niveau en un an en avril, l'augmentation des nouvelles charges de travail s'est ralentie pour atteindre un rythme marginal en juin, le plus faible depuis cinq mois. La demande a été freinée par une nouvelle détérioration, quoique minime, des ventes aux clients non domestiques", a expliqué S&P Global.

Dans l'ensemble, le PMI composite - qui mesure les secteurs des services et de la fabrication - est tombé de 52,8 à 49,9. Ce chiffre est inférieur à l'estimation rapide de 50,3.

Plus près de nous, la croissance du secteur des services au Royaume-Uni s'est ralentie en juin, alors que le secteur privé dans son ensemble a continué à se développer.

L'indice PMI des services S&P Global/CIPS est tombé à 53,7 points en juin, contre 55,2 en mai. Le chiffre de juin est conforme à l'estimation rapide précédente.

"Les données de juin indiquent une reprise soutenue de la production du secteur des services au Royaume-Uni, mais le taux d'expansion est tombé à son niveau le plus faible depuis trois mois, en raison d'une augmentation beaucoup plus faible des nouvelles commandes", peut-on lire dans l'enquête.

L'indice PMI composite, qui mesure les services et l'industrie manufacturière, est passé de 54,0 à 52,8. Il est également conforme à l'estimation rapide.

Le pétrole Brent était coté à 75,96 USD le baril à la mi-journée à Londres mercredi, en baisse par rapport à 76,13 USD à la fin de la journée de mardi. L'or était coté à 1 927,18 USD l'once, en baisse par rapport à 1 927,60 USD.

