(Alliance News) - Les actions européennes ont peu progressé à l'ouverture du marché mercredi, mais ont évité les baisses plus prononcées observées aux Etats-Unis et en Asie.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 5,5 points, soit 0,1%, à 7 395,16. Le FTSE 250 était en hausse de 31,86 points, soit 0,2 %, à 18 691,61 points, et l'AIM All-Share était en baisse de 0,58 point, soit 0,1 %, à 749,35 points.

Le Cboe UK 100 était en légère hausse à 737,10, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,2% à 16 436,48, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,1% à 13 586,03.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en légère hausse, tandis que le DAX 40 à Francfort était dans le rouge.

L'inflation britannique a été confirmée comme ayant fortement ralenti à 6,8 % sur une base annuelle en juillet, contre 7,9 % en juin. Ceci est dû à la baisse des prix du gaz et de l'électricité. Toutefois, l'inflation de base s'est avérée tenace, s'établissant à 6,9 %, inchangée par rapport au mois précédent.

Après les chiffres de l'inflation salariale plus élevés que prévu mardi, la persistance de l'inflation de base suggère que l'inflation est de plus en plus enracinée dans l'économie.

La livre sterling était cotée à 1,2735 USD tôt mercredi, plus haut que 1,2733 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mardi. Elle s'est renforcée à partir d'environ 1,2705 USD peu avant les données sur l'inflation. Cela suggère que le marché pense que la Banque d'Angleterre est plus susceptible d'augmenter les taux, à la lumière du chiffre de l'IPC de base obstiné.

"La perspective de nouvelles hausses des taux d'intérêt atténuera le soulagement des personnes qui ont dû réhypothéquer en raison de l'augmentation des salaires. Alors que les locataires et les propriétaires voient leurs frais mensuels augmenter de plusieurs centaines de livres, une petite hausse des salaires à long terme ne sera probablement pas d'un grand réconfort", a déclaré Susannah Streeter, responsable de l'argent et des marchés chez Hargreaves Lansdown.

Dans l'indice FTSE 100, les assureurs ont été en tête de l'indice à la suite de résultats intermédiaires positifs.

Admiral a fait un bond de 6,2 %. Au cours du premier semestre 2023, les revenus de l'assurance ont augmenté de 14 % pour atteindre 1,61 milliard de livres sterling, contre 1,41 milliard de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires a augmenté de 21 %, passant de 1,85 milliard de livres sterling à 2,24 milliards de livres sterling. Le bénéfice avant impôt est passé de 224,6 millions de livres sterling à 233,9 millions de livres sterling. Malgré l'amélioration des résultats, Admiral a réduit son dividende intérimaire à 51,0 pence par action, contre 60,0 pence l'année précédente.

Aviva a progressé de 2,1 %, après avoir annoncé un bénéfice intermédiaire IFRS après impôt de 377 millions de livres sterling, contre une perte de 198 millions de livres sterling l'année précédente. Les primes brutes émises en assurance générale ont augmenté de 12 %, passant de 4,69 milliards de livres sterling à 5,27 milliards de livres sterling. La société a déclaré un dividende intérimaire de 11,1 pence par action, en hausse de 7,8 % par rapport aux 10,3 pence de l'année précédente.

Direct Line a progressé de 6,2 % dans le FTSE 250, dans le cadre d'une lecture croisée positive.

Ailleurs dans les valeurs moyennes, Essentra a augmenté de 3,1 %, après avoir salué ses actions en matière de prix et sa "gestion disciplinée des coûts", qui lui ont permis de dégager un bénéfice avant impôt au premier semestre malgré la baisse des ventes.

Pour les six mois se terminant le 30 juin, la société de composants basée à Oxford a déclaré un revenu de 166,3 millions de livres sterling, soit une baisse de 5,5 % par rapport aux 175,9 millions de livres sterling de l'année précédente. Dans le même temps, le bénéfice avant impôts s'est élevé à 10,3 millions de livres sterling, contre une perte de 10,7 millions de livres sterling.

Essentra a déclaré aux investisseurs que les mesures de tarification prises au début de l'année, combinées à des initiatives de gestion disciplinée des coûts, ont soutenu la performance des marges. Elle a déclaré que ces mesures avaient partiellement compensé la baisse du volume des ventes au cours de la période et qu'elles continueraient à profiter à l'entreprise au cours du second semestre de l'année.

Le dollar s'est légèrement raffermi par rapport à l'euro et au yen, à la suite du discours optimiste d'un membre du comité de fixation des taux d'intérêt de la Fed.

L'euro s'est négocié à 1,0923 USD, en baisse par rapport à 1,0926 USD. Face au yen, le dollar était coté à 145,48 yens, en légère hausse par rapport à 145,40 yens.

L'inflation américaine pourrait enfin évoluer dans la bonne direction, mais la Réserve fédérale ne devrait pas encore crier victoire, selon le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari. "Je ne suis pas prêt à dire que nous avons terminé, mais je vois des signes positifs", a déclaré M. Kashkari lors d'une conférence dans la ville.

La publication du compte rendu de la réunion de la Fed, plus tard dans la journée, permettra de mieux comprendre le raisonnement qui a présidé à la dernière décision de la Fed en matière de taux d'intérêt.

La perspective de nouvelles hausses des taux d'intérêt a fait baisser les actions. Aux États-Unis, mardi, Wall Street a terminé en baisse, avec le Dow Jones Industrial Average en recul de 1,0 %, le S&P 500 en baisse de 1,2 % et le Nasdaq Composite en baisse de 1,1 %.

En outre, le sentiment a été affecté par l'avertissement d'un analyste de Fitch Ratings.

M. Wolfe a revu à la baisse son évaluation de la santé du secteur en juin, une décision qui est passée largement inaperçue parce qu'elle n'a pas entraîné de dégradation de la notation d'une banque en particulier. Mais un nouvel abaissement d'un cran de la note du secteur, de AA- à A+, obligerait Fitch à réévaluer les notes de chacune des plus de 70 banques américaines qu'elle couvre, a déclaré M. Wolfe à CNBC.

S'exprimant sur CNBC, Chris Wolfe, de Fitch, a déclaré que l'agence pourrait être contrainte d'abaisser les notes de plusieurs banques.

JPMorgan a perdu 2,6 %, Wells Fargo a chuté de 2,3 % et Citigroup a clôturé en baisse de 2,0 %.

En Asie, l'indice Nikkei 225 à Tokyo a clôturé en baisse de 1,5 %. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en baisse de 1,5 %.

En Chine, l'indice Shanghai Composite a clôturé en baisse de 0,8%, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en baisse de 1,4% en fin de journée.

Les chiffres publiés mercredi par le Bureau national des statistiques de Chine ont montré que les prix des nouveaux logements ont baissé pour un deuxième mois en juillet, ce qui constitue une nouvelle indication des problèmes auxquels sont confrontés le secteur immobilier très endetté et l'économie dans son ensemble. Ces données s'ajoutent à une série de chiffres plus faibles que prévu publiés mardi, qui montrent un ralentissement de la croissance des ventes au détail et de la production industrielle.

"C'est une nouvelle preuve que les tentatives de la Banque populaire de Chine de soutenir le secteur immobilier en réduisant les taux d'intérêt directeurs ne font qu'effleurer la surface des problèmes profonds", a commenté M. Streeter de HL.

Plusieurs banques ont revu à la baisse leurs prévisions de croissance pour la Chine à la suite de ces données, JPMorgan Chase réduisant son estimation pour 2023 à 4,8 %, bien en deçà d'une prévision précédente en mai de 6,4 %, a rapporté Bloomberg. Barclays a également réduit son estimation à 4,5 %.

Les prix du pétrole ont continué à baisser en raison des perspectives de demande plus faibles de la part de la Chine. Le baril de Brent s'échangeait à 84,64 USD tôt mercredi, en baisse par rapport aux 84,79 USD de mardi.

L'or était coté à 1 904,15 USD l'once, en baisse par rapport à 1 907,15 USD.

Encore à venir dans le calendrier économique de mercredi, il y a les données du produit intérieur brut de la zone euro à 1000 BST. Le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale est publié à 19h00 BST.

