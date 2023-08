(Alliance News) - Les prix des actions à Londres étaient en hausse à la mi-journée jeudi, après qu'une série de données économiques moroses en provenance du Royaume-Uni, de l'UE et des États-Unis mercredi aient fait naître l'espoir que les principales banques centrales du monde y réfléchissent à deux fois avant d'augmenter à nouveau les taux d'intérêt.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 33,15 points, soit 0,5 %, à 7 353,68. L'indice FTSE 250 a gagné 77,97 points, soit 0,4 %, à 18 304,46 points, et l'indice AIM All-Share a gagné 1,43 point, soit 0,2 %, à 735,88 points.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,4% à 732,63, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,3% à 16 027,03, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,4% à 12 828,54.

Mercredi, les données de S&P Global ont montré que le secteur privé britannique est retombé dans la contraction en août, tandis que le ralentissement du secteur privé de la zone euro s'est aggravé. Dans le même temps, les données ont révélé que le secteur privé américain s'est rapproché de la quasi-stagnation.

Les données les plus faibles n'ont toutefois pas été aussi mal perçues qu'elles auraient pu l'être, car elles ont servi à prouver que les hausses de taux mises en œuvre par les banques centrales au cours des derniers mois commencent à avoir l'effet escompté, à savoir le ralentissement de l'activité économique. Cela a permis de réduire les attentes en matière de taux d'intérêt à l'avenir.

Les taux d'intérêt resteront au premier plan des préoccupations des investisseurs au cours des prochains jours, alors que s'ouvrira le symposium de Jackson Hole sur les banques centrales.

Le symposium commence jeudi et se poursuivra jusqu'à samedi. Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, devrait s'exprimer vendredi. Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, et la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, participeront également à la réunion de Jackson Hole.

Les investisseurs seront impatients d'obtenir des indices de la part des banquiers centraux sur la durée de la lutte contre l'inflation, sur le niveau des taux d'intérêt et sur la durée pendant laquelle ils resteront à des niveaux élevés.

Le dollar était largement en tête à la mi-journée, alors que l'attention se tournait vers la réunion de Jackson Hole.

La livre sterling était cotée à 1,2685 USD jeudi midi à Londres, contre 1,2698 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi. L'euro s'est établi à 1,0854 USD, en légère hausse par rapport à 1,0850 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 145,40 yens, en hausse par rapport à 144,66 yens.

"Pour l'instant, l'opinion dominante parmi les analystes reste haussière pour le dollar, peu d'entre eux s'attendant à ce que des signes émergent de Jackson Hole qui pourraient indiquer le début du relâchement du resserrement monétaire de la Fed", a déclaré Ricardo Evangelista, analyste principal chez ActivTrades.

Actuellement, les marchés considèrent qu'il y a 85 % de chances que la Fed maintienne ses taux lors de sa prochaine réunion en septembre, selon l'outil CME Fed Watch. Pour la réunion de novembre, les marchés considèrent qu'il y a 56 % de chances que les taux restent inchangés.

Ces prévisions pourraient toutefois changer si Powell se montrait étonnamment dovish vendredi.

À Londres, Liontrust Asset Management, société cotée au FTSE 250, a bondi de 12 % après avoir déclaré qu'elle s'attendait à ce que son offre d'achat de GAM soit rejetée, n'ayant obtenu que le soutien d'un tiers des actionnaires de la société basée à Zurich.

La condition minimale d'acceptation de l'offre était d'un peu plus de 66 %, selon un document d'offre antérieur.

Liontrust a annoncé en mai un accord portant sur l'ensemble des actions de GAM, évaluant alors la société à 107 millions de francs suisses, soit environ 96 millions de livres sterling. Liontrust a déclaré que l'offre équivalait à 0,67 CHF par action. Les actionnaires de GAM détiendraient un peu moins de 13 % du capital de la société élargie.

John Ions, directeur général de Liontrust, a déclaré jeudi : "Nous sommes déçus de ne pas avoir remporté l'offre : "Nous sommes déçus de ne pas avoir obtenu le soutien de la majorité des actionnaires de GAM et nous sommes reconnaissants aux actionnaires de GAM et de Liontrust qui ont soutenu notre offre.

Liontrust doit maintenant retourner à la planche à dessin. L'entreprise a indiqué qu'elle comptabiliserait 11 millions de livres sterling de coûts exceptionnels uniques en raison de l'échec du rachat de GAM.

Ailleurs à Londres, Hunting a chuté de 8,1 % bien qu'elle ait annoncé qu'elle avait réalisé un bénéfice au premier semestre de l'année, grâce à une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires.

Le groupe international de services énergétiques basé à Londres a enregistré un bénéfice avant impôts de 23,1 millions de dollars au cours du semestre qui s'est terminé le 30 juin, contre une perte de 500 000 dollars un an plus tôt, les recettes ayant augmenté de 42 % pour atteindre 477,8 millions de dollars, contre 336,1 millions de dollars un an plus tôt.

Toutefois, la société a indiqué qu'elle allait transférer les opérations de fabrication et d'assemblage de son principal site d'essais de puits des Pays-Bas à Dubaï, ce qui entraînera la fermeture d'une installation à Velson-Noord.

Hunting a ajouté que le site d'exploitation de la division Titan à Oklahoma City, aux États-Unis, sera également fermé et que ses systèmes de fabrication seront transférés vers les sites de Pampa, au Texas, et de Monterrey, au Mexique.

Sur l'AIM, Malvern International a bondi de 14 % à la suite d'une mise à jour commerciale optimiste.

L'entreprise spécialisée dans l'apprentissage et le développement des compétences a fait état d'un bond de son chiffre d'affaires au premier semestre 2023, stimulé par les étudiants qui commenceront leurs cours le mois prochain.

Les recettes ont grimpé à environ 4,8 millions de livres sterling au cours du semestre, contre 2,3 millions de livres sterling l'année précédente. En conséquence, Malvern a déclaré qu'elle s'attendait à renouer avec les bénéfices pour la période, après avoir enregistré une perte avant impôts de 676 000 GBP l'année précédente.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,4 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,4 %.

À New York, les actions ont été majoritairement vues à la hausse. L'indice Dow Jones Industrial Average est en baisse de 0,1%, tandis que l'indice S&P 500 et le Nasdaq Composite sont respectivement en hausse de 0,6% et de 1,2%.

Le pétrole Brent était coté à 83,11 USD le baril à la mi-journée à Londres jeudi, en baisse par rapport aux 83,28 USD à la clôture des marchés boursiers mercredi. L'or était coté à 1 919,42 USD l'once, en hausse par rapport à 1 916,27 USD.

A venir sur le calendrier économique de jeudi, le rapport hebdomadaire sur les demandes d'allocations chômage aux Etats-Unis sera publié à 1330 BST.

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.