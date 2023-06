La richesse des ménages américains a atteint son niveau le plus élevé en un an au cours des trois premiers mois de 2023, grâce à la reprise du marché boursier après le marché baissier de l'année dernière et à l'appétit croissant pour les obligations d'État américaines à haut rendement, selon les données de la Réserve fédérale jeudi.

La valeur nette des ménages a augmenté de plus de 3 000 milliards de dollars au premier trimestre pour atteindre 148 800 milliards de dollars, les actions ayant augmenté d'environ 2 400 milliards de dollars, ce qui a plus que compensé une baisse de 600 milliards de dollars de la valeur des biens immobiliers, a indiqué la Réserve fédérale.

La résurgence de la richesse a également été favorisée par une augmentation record de la valeur des titres de créance détenus par les ménages, avec une hausse de près de 550 milliards de dollars des bons du Trésor.

Malgré cette hausse, les ménages ont encore perdu près de 4 000 milliards de dollars par rapport au niveau de richesse record de 152 600 milliards de dollars enregistré au premier trimestre 2022.

L'aperçu trimestriel de la situation financière de la nation, qui couvre les secteurs des entreprises, des ménages et du gouvernement, a également montré que ce qui avait été une source clé de résilience des ménages américains pendant la pandémie de COVID-19 - l'argent liquide à portée de main - a atteint son maximum au début de 2022 et a diminué de plus de 500 milliards de dollars depuis lors.

La somme des dépôts bancaires des ménages et des fonds communs de placement du marché monétaire a diminué d'environ 115 milliards de dollars pour atteindre 17,76 billions de dollars, soit le niveau le plus bas depuis le troisième trimestre de 2021.

À l'intérieur de cette somme, le plus gros morceau - les dépôts d'épargne et les dépôts à terme - a baissé de 420 milliards de dollars pour passer sous la barre des 10 000 milliards de dollars pour la première fois depuis début 2020, avant qu'ils ne soient gonflés par les programmes gouvernementaux d'aide en cas de pandémie au cours des deux années suivantes. Depuis le sommet atteint au premier trimestre 2022, les soldes de l'épargne et des dépôts à terme ont dégringolé de plus de 1 200 milliards de dollars.

Cette baisse s'explique en partie par le passage des dépôts bancaires aux comptes du marché monétaire, qui proposent des taux d'intérêt plus élevés après une année de hausses agressives des taux de la Fed. Les dépôts ont également été mis sous pression après la faillite de la Silicon Valley Bank à la fin du premier trimestre, qui a provoqué une brève fuite des dépôts de l'ensemble du système bancaire.

En effet, les soldes du marché monétaire ont augmenté de 300 milliards de dollars au cours du trimestre pour atteindre un niveau record de 3,37 trillions de dollars. Les soldes des comptes de chèques ont légèrement augmenté, soutenus par la vigueur du marché de l'emploi.

La dynamique des taux d'intérêt a probablement aussi alimenté la montée en puissance de l'endettement des ménages, les bons, billets et obligations du Trésor américain nouvellement émis au cours des derniers trimestres affichant des taux d'intérêt nettement plus élevés que ceux proposés sur les comptes bancaires et les certificats de dépôt.

ACHETEURS D'OBLIGATIONS

Depuis la fin de l'année 2021, juste avant que la Fed n'entame sa lutte contre l'inflation, qui s'est traduite par des hausses de taux de 5 points de pourcentage en un peu plus d'un an, la détention directe de titres de créance a bondi de 75 % et celle de bons du Trésor a presque quadruplé. L'indice Bloomberg Treasury a enregistré un rendement total de 3 % au premier trimestre, le plus élevé depuis trois ans.

L'abandon des dépôts bancaires au profit des comptes du marché monétaire et des obligations pourrait se poursuivre.

"Nous savons, d'après les données bancaires hebdomadaires, que les sorties de dépôts se sont stabilisées depuis, mais les taux d'intérêt plus élevés disponibles sur les bons du Trésor et les comptes du marché monétaire continueront d'encourager un abandon progressif des dépôts bancaires au cours de l'année à venir", a écrit Michael Pearce, économiste principal d'Oxford Economics pour les États-Unis, dans une note.

Les actions, cependant, ont été le principal moteur d'une deuxième amélioration trimestrielle consécutive de la richesse des ménages.

Après avoir chuté d'environ 25 % au cours des trois premiers trimestres de 2022, l'indice de référence S&P 500 a depuis rebondi d'environ 20 %, y compris un gain de 7 % au premier trimestre.

La valeur de l'immobilier, quant à elle, a reculé pour le troisième trimestre consécutif pour s'établir à environ 41 200 milliards de dollars. Le marché immobilier a été le secteur le plus visiblement affecté par les hausses de taux de la Fed, et le rythme des ventes de logements a chuté l'année dernière, tandis que la croissance des prix s'est arrêtée au début de cette année. (Reportage de Dan Burns ; Rédaction de Marguerita Choy et Andrea Ricci)