Les actions indiennes devraient commencer la journée de vendredi en restant stables, alors que les actions américaines ont chuté au cours de la nuit en raison des inquiétudes concernant les taux d'intérêt et que les actions asiatiques ont été secouées par les inquiétudes concernant la déflation et la demande en Chine.

L'indice indien GIFT Nifty sur la bourse internationale NSE était en hausse de 0,13 % à 19 309 à 8h01 IST.

Les indices indiens Nifty 50 et Sensex ont chuté jeudi, entraînés par les valeurs des technologies de l'information (IT). Les bluechips sont en baisse de plus de 0,25% chacun depuis le début de la semaine.

Les actions américaines ont chuté en raison des craintes de taux d'intérêt élevés prolongés après que le procès-verbal de la dernière réunion de politique de la Réserve fédérale, publié plus tôt cette semaine, a indiqué que les membres de la banque centrale étaient divisés sur la poursuite de la hausse des taux d'intérêt. En outre, des données signalant un resserrement du marché du travail ont également renforcé les inquiétudes concernant les taux d'intérêt.

Les marchés asiatiques ont été modérés, en raison des inquiétudes concernant le secteur immobilier chinois après que la société immobilière Evergrande ait demandé la protection de la loi sur les faillites auprès d'un tribunal des faillites américain. [MKTS/GLOB]

Alors que les indices de référence Nifty et Sensex ont connu une consolidation depuis leur record du 20 juillet, les petites et moyennes capitalisations, plus axées sur le marché intérieur, sont restées résistantes, en passe d'afficher des gains pour la huitième semaine consécutive.

Selon les analystes, les prises de bénéfices sur les actions indiennes se sont intensifiées en raison de la faiblesse des indices mondiaux, la hausse des rendements obligataires américains et la dépréciation des devises ayant également pesé sur le sentiment.

Les investisseurs institutionnels étrangers ont vendu des actions indiennes sur une base nette jeudi, délestant 15,11 milliards de roupies (181,97 millions de dollars), tandis que les investisseurs institutionnels nationaux ont vendu des actions pour une valeur de 3,14 milliards de roupies, selon les données provisoires du National Stock Exchange.

LES VALEURS À SURVEILLER :

** Punjab National Bank, Shriram Finance, Trent, TVS Motor, Zydus Lifesciences : Entreprises à inclure dans le Nifty Next 50, avec effet à partir du 29 septembre.

** ACC, FSN E-Commerce, HDFC Asset Management, Page Industries : Les entreprises seront exclues du Nifty Next 50 à partir du 29 septembre en raison de la révision semestrielle de l'indice.

** Adani Enterprises : La filiale Mundra Solar Energy obtient un certificat de date d'exploitation commerciale de la part de la Solar Energy Corporation of India pour une usine de fabrication de cellules et de modules solaires photovoltaïques (PV) dans le Gujarat.

** LTIMindtree : L'assureur américain Aflac choisit l'entreprise comme partenaire de transformation numérique.

(1 $ = 83,0360 roupies indiennes)