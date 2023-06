Les actions indiennes devraient ouvrir en légère hausse mardi, grâce à une amélioration du sentiment après que les données ont montré que l'inflation domestique de détail a diminué à un niveau inférieur à deux ans en mai, tandis que les investisseurs attendent les données sur l'inflation américaine et la décision de la Réserve fédérale sur les taux.

Les contrats à terme sur les actions indiennes NSE cotées à la Bourse de Singapour étaient en hausse de 0,27% à 18 749,50, à 8h05 IST.

Les actions de Wall street ont clôturé en hausse lundi, favorisant le sentiment de risque avant les données sur l'inflation américaine mardi et la décision politique de la Fed mercredi. Les chances d'une pause des taux s'élevaient à 80,4 %. [FEDWATCH]

Les marchés asiatiques ont légèrement augmenté [MKTS/GLOB], tandis que les prix du pétrole ont regagné du terrain après une chute lundi sur les préoccupations de la demande mondiale. [O/R]

L'inflation annuelle de l'Inde a baissé à un plus bas de deux ans de 4,25% en mai, aidée par une nouvelle baisse de l'inflation alimentaire. La production industrielle a augmenté de 4,2% en glissement annuel en avril, au-dessus de l'expansion estimée à 1,8%.

Les économistes ont déclaré que le ralentissement de l'inflation et l'augmentation de la production justifiaient la décision de la banque centrale de maintenir les taux ainsi que l'orientation de la politique monétaire.

Les actions indiennes ont augmenté lundi, avant la publication des données macroéconomiques. Le Nifty 50 et le Sensex étaient tous deux inférieurs de 2 % à leurs plus hauts niveaux historiques. Les analystes s'attendaient à une consolidation des marchés avant les décisions clés des banques centrales du Japon et de la Banque centrale européenne, ainsi que de la Fed.

Les investisseurs institutionnels étrangers ont vendu pour 6,27 milliards de roupies (76 millions de dollars) d'actions indiennes sur une base nette lundi, tandis que les investisseurs nationaux ont acheté pour 17,94 milliards de roupies d'actions, selon les données provisoires du NSE.

ACTIONS À SURVEILLER

** HFCL : Co remporte une commande d'une valeur de 809,2 millions de roupies auprès de la Delhi Metro Rail Corporation.

** Zee Entertainment : L'autorité indienne de régulation des marchés exclut l'ancien président Subhash Chandra, le directeur général et le PDG Punit Goenka des conseils d'administration des entreprises pour une durée d'un an.

** Inox Wind : le conseil d'administration approuve le projet de fusion d'Inox Wind Energy avec lui-même.

** JSW Steel : Le groupe est co-déclaré soumissionnaire privilégié pour l'octroi d'un bail minier pour un minerai de fer à Goa.

(1 $ = 82,3853 roupies indiennes)