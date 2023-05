Les actions indiennes devraient ouvrir en hausse ce jeudi, suivant les pairs asiatiques, après que le ralentissement de l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis ait fait naître l'espoir d'une pause dans les taux d'intérêt de la Fed, tandis que la persistance des achats étrangers dans les actions nationales a apporté un soutien supplémentaire.

Les contrats à terme sur les actions indiennes NSE listées sur la bourse de Singapour étaient en hausse de 0,20 % à 18 395, à 8h00 IST.

La plupart des actions de Wall street ont progressé après que les données ont montré que l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis a ralenti à son plus bas niveau en deux ans en avril, signalant que les hausses de taux de la Réserve fédérale américaine ont réussi à lutter contre l'inflation élevée. Les actions asiatiques ont légèrement baissé. [MKTS/GLOB]

La probabilité d'une hausse des taux lors de la prochaine réunion de la Fed en juin a diminué à 9,6%, à 8h00 IST de 21,9% avant la publication des données sur l'inflation américaine. [FEDWATCH]

Les actions indiennes ont augmenté pendant trois sessions consécutives, avec le Nifty 50 ajoutant 1,36% depuis le début de la semaine. L'indice de référence a gagné 5,5% depuis le 31 mars 2023.

"Le principal moteur de la reprise actuelle est l'afflux soutenu d'investissements étrangers directs", a déclaré VK Vijayakumar, stratégiste en chef chez Geojit Financial Services.

Les investisseurs institutionnels étrangers ont prolongé leur série d'achats d'actions indiennes pour la dixième session consécutive mercredi, ajoutant des actions pour une valeur de 18,33 milliards de roupies indiennes (224,14 millions de dollars). Les FII ont acheté des actions pour une valeur de 176,41 milliards de roupies indiennes (2,16 milliards de dollars) au cours de la période, selon les données provisoires du National Stock Exchange.

"L'appréciation de la roupie est l'une des raisons pour lesquelles les FII sont devenus acheteurs. En outre, les FII ont modifié leur stratégie de "vente de l'Inde, achat de la Chine" qu'ils avaient poursuivie en janvier et février".

Les investisseurs attendent également les résultats trimestriels de grandes entreprises telles que Asian Paints Ltd, Eicher Motors Ltd, Deepak Nitrite Ltd, Siemens Ltd, entre autres, ce jeudi.

Les valeurs à surveiller :

** Larsen & Toubro Ltd : Co dépasse les prévisions de bénéfices du 4ème trimestre grâce à une meilleure exécution des projets.

** Dr Reddy's Laboratories : Le groupe multiplie par 11 son bénéfice au 4ème trimestre.

** Hindalco Ltd : La filiale Novelis a déclaré que son revenu net au trimestre de mars était en baisse de 27% par rapport à l'année précédente.

** Godrej Consumer Products : La société annonce un bond de 25 % de son bénéfice au quatrième trimestre en raison d'une forte demande.

(1 $ = 81,7800 roupies indiennes)