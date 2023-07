Les actions indiennes devraient ouvrir en légère hausse jeudi après que la Réserve fédérale américaine a relevé ses taux de 25 points de base comme prévu et a réitéré son approche dépendante des données pour un nouveau resserrement de la politique.

L'indice indien GIFT Nifty sur la bourse internationale NSE était en hausse de 0,10% à 20 004 à 8h12 IST.

Les actions de Wall Street ont terminé peu changées la nuit dernière après que la Fed ait respecté le script en procédant à sa 11ème hausse de taux consécutive. La hausse a porté le taux d'intérêt de référence à 5,25-5,50 %, le niveau le plus élevé depuis la crise financière mondiale de 2007-2009.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a également déclaré que la banque centrale ne prévoyait plus de récession, tout en avertissant que les données économiques détermineraient l'ampleur d'un raffermissement supplémentaire de la politique pour ramener l'inflation à l'objectif de 2 %. Les marchés asiatiques ont légèrement augmenté après la décision de la Fed. [MKTS/GLOB]

"Alors que la Fed a fait allusion à d'autres hausses si l'inflation de base ne descend pas sous les 2 % rapidement, elle pourrait encore sauter la hausse lors de la prochaine réunion et la faire lors de la suivante si l'inflation de base n'est toujours pas dans la zone autorisée", a déclaré Vikas Gupta, PDG de la société de gestion d'investissement mondiale OmniScience Capital, dont le siège est à Mumbai.

Le Nifty 50 et le Sensex ont tous deux progressé mercredi, menés par les gains des poids lourds Reliance Industries, suite à l'annonce de l'intérêt du fonds souverain du Qatar pour sa branche de vente au détail, et Larsen & Toubro, suite à de solides bénéfices.

Les investisseurs institutionnels étrangers ont acheté 9,23 milliards de roupies (112,6 millions de dollars) d'actions indiennes sur une base nette mercredi, tandis que les investisseurs nationaux ont acheté 4,70 milliards de roupies d'actions, selon les données provisoires du NSE.

LES VALEURS À SURVEILLER :

** Reliance Industries : L'unité de la société Jio Financial Services et la société américaine BlackRock vont former une coentreprise à parts égales pour lancer des services de gestion d'actifs en Inde.

** Axis Bank : Le prêteur privé n'atteint pas son objectif de bénéfice pour le trimestre de juin en raison de l'augmentation des provisions pour pertes sur prêts.

** Dr Reddy's Laboratories : Le fabricant de médicaments dépasse ses prévisions de bénéfices pour le premier trimestre grâce à de fortes ventes en Amérique du Nord et en Russie.

** Tech Mahindra : L'entreprise de logiciels affiche une chute de 39% de ses bénéfices au cours du trimestre de juin, les clients ayant réduit leurs dépenses.

** Principaux résultats jeudi : Nestlé India, Bajaj Finserv, ACC.

(1 $ = 81,9500 roupies indiennes)