Les actions indiennes devraient ouvrir en légère hausse mercredi, avant la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine et les principaux résultats des entreprises.

L'indice indien GIFT Nifty sur la bourse internationale NSE était en hausse de 0,13 % à 19 882 à 8h02 IST.

Les actions de Wall Street ont clôturé en hausse la nuit dernière, avant une hausse attendue de 25 points de base du taux d'intérêt de la Fed plus tard dans la journée et de solides résultats d'entreprise d'Alphabet, propriétaire de Google, et de Microsoft. Les marchés asiatiques sont restés modérés à l'approche de la décision de la Fed. [MKTS/GLOB]

Bien que le marché ne s'attende pas à une grande surprise en matière de taux, les investisseurs surveilleront de près les commentaires de la Fed pour obtenir des éclaircissements sur la trajectoire future des taux, selon les analystes.

"Nous nous attendons à ce que la prudence prévale sur les marchés avant la décision sur les taux de la Fed," a déclaré Siddharth Khemka, responsable de la recherche sur la vente au détail chez Motilal Oswal Financial Services.

Le Nifty 50 et le Sensex ont clôturé sans changement mardi, la baisse des valeurs de consommation ayant compensé la hausse des valeurs métallurgiques.

Les prix du pétrole ont baissé après avoir atteint un sommet de trois mois mardi, en raison des plans de la Chine pour soutenir sa reprise économique et des signes de resserrement de l'offre. Une hausse des prix du brut est négative pour les pays importateurs de pétrole comme l'Inde, où le pétrole constitue une part importante de la facture d'importation. [O/R]

Les investisseurs institutionnels étrangers ont acheté 10,89 milliards de roupies (132,98 millions de dollars) d'actions indiennes sur une base nette mardi, tandis que les investisseurs nationaux ont vendu 3,34 milliards de roupies d'actions, selon les données provisoires du NSE.

LES VALEURS À SURVEILLER :

** Larsen & Toubro : Larsen & Toubro dépasse ses prévisions de bénéfices au premier trimestre grâce à une forte performance de ses activités principales et approuve un rachat d'actions de 1,22 milliards de dollars.

** Tata Motors : Le groupe annonce une hausse plus importante que prévu de son bénéfice net au trimestre de juin grâce à de fortes ventes de JLR.

** CEAT : le groupe dépasse ses prévisions de bénéfices pour le trimestre de juin en raison d'une hausse de la demande et d'une baisse des coûts.

** Can Fin Homes : La société déclare que des employés ont commis une fraude de près de 5 millions de dollars.

** Principaux résultats aujourd'hui : Axis Bank, Cipla, Bharat Petroleum Corporation, Dr Reddy's Laboratories, Tech Mahindra.

(1 $ = 81,8900 roupies indiennes)