Les actions indiennes devraient s'ouvrir sans grand changement ce mercredi, dans un climat de prudence dû aux inquiétudes concernant l'escalade du conflit commercial entre les États-Unis et la Chine, et alors que les investisseurs attendent les minutes de la réunion de politique monétaire de juin de la Réserve fédérale américaine.

L'indice indien GIFT Nifty sur la bourse internationale NSE était en hausse de 0,06% à 19 506, à 8h15 IST.

Les indices Nifty 50 et Sensex ont clôturé à de nouveaux sommets pour la quatrième session consécutive mardi, aidés par des gains dans le secteur financier.

Le rallye s'est également étendu aux marchés plus larges, les valeurs moyennes et les petites capitalisations s'approchant respectivement de leurs records et de leurs plus hauts de 52 semaines.

"L'augmentation de la demande intérieure et la reprise sectorielle font plus que compenser les facteurs négatifs, notamment les conditions économiques mondiales difficiles et la hausse des taux d'intérêt et d'emprunt", ont écrit les analystes de S&P Global Ratings dans une note publiée mardi.

Les marchés boursiers de Wall Street étaient fermés mardi en raison d'un jour férié. Les investisseurs attendent le compte-rendu de la réunion de juin de la Fed, prévu à 11h30 IST mercredi, pour avoir des indications sur la trajectoire de la politique monétaire.

Alors que les données récentes après la réunion de juin de la Fed ont signalé une modération de l'inflation, les chances d'une augmentation des taux de 25 points de base lors de la prochaine réunion du 26 juillet s'élevaient à 86,2 %.

Les marchés asiatiques ont légèrement baissé en raison des inquiétudes concernant la lenteur de la reprise économique post-COVID en Chine, après que les données aient montré que l'activité des services a progressé au rythme le plus lent dans le pays en cinq mois en juin.

La décision de la Chine d'imposer des restrictions à l'exportation sur les produits de gallium et de germanium - des matériaux clés pour la fabrication de puces - à partir du 1er août a alimenté les craintes d'une guerre commerciale avec les États-Unis et a pesé sur le sentiment. [MKTS/GLOB]

Les investisseurs institutionnels étrangers ont acheté 21,34 milliards de roupies (260,2 millions de dollars) d'actions indiennes sur une base nette mardi, tandis que les investisseurs nationaux ont vendu 7,85 milliards de roupies d'actions, selon les données provisoires du NSE.

LES VALEURS À SURVEILLER :

** State Bank of India : Le Conseil approuve l'acquisition de la totalité de la participation détenue par SBICAPS dans SBICAP Ventures.

** LTIMindtree, HDFC : La Bourse nationale décide de remplacer HDFC par LTIMindtree dans le Nifty 50 à partir du 13 juillet.

** Aurobindo Pharma : L'unité du groupe annonce des résultats positifs dans l'essai clinique de phase 3 pour un médicament destiné à traiter le cancer du sein.

** Bandhan Bank : Le total des dépôts de la société a augmenté de 16,6% en glissement annuel au cours du trimestre de juin.

(1 $ = 82,0210 roupies indiennes)