Les actions indiennes devraient ouvrir en hausse lundi, les paris croissants d'une pause dans les taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine ayant soutenu le sentiment, avant les données sur l'inflation de détail plus tard dans la journée.

Les contrats à terme sur les actions indiennes NSE cotées à la Bourse de Singapour étaient en hausse de 0,37% à 18 679,50, à 7h57 IST.

Les actions de Wall street ont clôturé à de nouveaux sommets pour 2023 vendredi, sur les chances croissantes d'une pause dans la hausse des taux par la banque centrale américaine lors de sa prochaine réunion le 14 juin. [FEDWATCH]

Les marchés asiatiques ont été mitigés, avant les décisions de taux de la Banque du Japon et de la Banque centrale européenne, attendues cette semaine. [MKTS/GLOB]

Les investisseurs attendent également les données sur l'inflation de détail, attendues après les heures de marché lundi.

L'inflation en Inde s'est ralentie à un plus bas de 20 mois de 4,42% en mai, la hausse des prix des denrées alimentaires s'étant ralentie, se rapprochant de l'objectif à moyen terme de 4% de la Banque de Réserve de l'Inde, selon un sondage Reuters auprès d'économistes.

La banque centrale indienne a maintenu le taux repo à 6,50 % pour une deuxième réunion consécutive la semaine dernière, mais a indiqué que les conditions monétaires resteraient strictes pour ramener l'inflation à l'objectif de 4 %.

Les actions indiennes ont enregistré des prises de bénéfices à la suite de la politique de la RBI, mais ont clôturé avec des gains hebdomadaires vendredi. Les deux indices de référence se situaient à moins de 2 % des niveaux les plus élevés jamais atteints.

Les investisseurs institutionnels étrangers ont vendu pour 3,09 milliards de roupies (37,44 millions de dollars) d'actions indiennes sur une base nette vendredi, tandis que les investisseurs nationaux ont acheté pour 12,46 milliards de roupies d'actions (151 millions de dollars), selon les données provisoires du NSE.

ACTIONS À SURVEILLER

** Kotak Mahindra Bank : L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada a vendu 33 millions d'actions (1,66% de participation) dans le créancier à un prix moyen de 1 855,65 roupies par action.

** Cochin Shipyard : Co a été déclaré le plus bas soumissionnaire par la marine indienne pour la modernisation d'un navire de guerre ; la valeur estimée du contrat est d'environ 3 milliards de roupies.

** Interglobe Aviation : La compagnie étend son partenariat de partage de codes avec Turkish Airlines, et lance de nouveaux vols en partage de codes vers quatre villes des États-Unis via Istanbul à partir du 15 juin.

** CMS Info Systems : Le promoteur Sion Investment Holdings a vendu 21,2 millions d'actions (13,75% de participation). SBI Mutual Fund, IIF Mutual Fund-IIFL Focused Equity Fund, Norges Bank on Account of the Government Pension Fund Global, Valuequest Investment, Abu Dhabi Investment Authority - Stable et 360 ONE Mutual Fund ont acheté des actions par le biais de transactions sur le marché libre.

(1 $ = 82,4901 roupies indiennes)