Les actions mondiales et le dollar ont progressé et l'or était à son plus bas niveau depuis trois mois jeudi, l'attention des traders continuant à osciller entre la lutte contre l'inflation et la spéculation sur les interventions sur le marché des changes en Chine et au Japon.

L'indice régional européen STOXX 600 a à peine bougé en début de séance après avoir connu la veille sa plus forte hausse depuis près d'un mois, tandis que les marchés à terme laissaient présager une légère hausse de Wall Street plus tard.

La Suède a déjà commencé la journée avec une nouvelle hausse des taux d'intérêt, tandis que l'une de ses plus grandes entreprises et l'un des plus grands détaillants de mode d'Europe, H&M, a vu ses actions atteindre un plus haut de 16 mois après des résultats battus par les pronostics.

Tout cela est lié à la question des milliards de dollars qui taraude les économistes. Où se dirige l'inflation obstinément élevée ?

L'Espagne a annoncé que son taux d'inflation annuel était tombé à 1,9 % en juin, son niveau le plus bas depuis mars 2021. Des chiffres équivalents de la plus grande économie européenne, l'Allemagne, devraient également être publiés, alors que les principaux banquiers centraux du monde se sont retirés d'une réunion organisée par la BCE près de Lisbonne.

"Nous entrons dans une phase délicate pour la politique monétaire étant donné les retards", a déclaré Paul Gruenwald, économiste en chef de S&P, qui prévoit une nouvelle hausse des taux de défaillance dans de nombreuses régions du monde.

"Si l'inflation reste rigide, les taux devront augmenter. Mais si les banques centrales ont trop serré la vis, la croissance ralentira fortement".

Au cours de la nuit, en Asie, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, a chuté de 0,5 %, les jours fériés à Singapour, en Inde et en Malaisie ayant entraîné un ralentissement des échanges.

Les valeurs chinoises ont baissé de 0,3 % et l'indice Hang Seng de Hong Kong a chuté de 1,3 %. L'indice japonais Nikkei a toutefois abandonné ses gains antérieurs pour augmenter de 0,1 %.

L'attention s'est surtout portée sur les deux principales monnaies de la région, le yen japonais et le yuan chinois, qui ont toutes deux été soumises à une forte pression ces dernières semaines.

Le yuan s'est replié à 7,2491 pour un dollar, à quelques encablures de son plus bas niveau en huit mois atteint il y a un jour. Et ce, malgré un nouveau taux officiel plus élevé que prévu de la part de la Banque populaire de Chine, que les investisseurs ont interprété comme une tentative de Pékin de stabiliser le yuan.

Le yen japonais, quant à lui, a touché un plus bas de plus de sept mois par rapport au dollar. La hausse de plus de 11 % du dollar par rapport au yen depuis la fin du mois de mars lui a permis d'atteindre 144,71 yens, ce qui a incité les représentants du gouvernement japonais à multiplier les avertissements cette semaine concernant la rapidité de ce mouvement.

La Banque du Japon est intervenue sur le marché des devises à l'automne dernier lorsque le dollar a dépassé les 145 yens. Il était à 144,24 yens dans les échanges européens.

"Si le dollar dépasse les 145 yens, nous pourrions facilement assister à une nouvelle intervention", a déclaré Chris Turner, responsable mondial des marchés chez ING.

Shane Oliver, économiste en chef chez AMP à Sydney, a cependant déclaré que la Chine pourrait ne pas s'inquiéter de voir sa monnaie chuter un peu plus, car cela contribue à soutenir son gigantesque secteur d'exportation.

"Mais ils ne veulent probablement pas que la chute soit trop rapide, car cela ressemblerait alors à un mouvement de panique", a-t-il ajouté.

L'ANGLE ALLEMAND

Au cours de la nuit, les marchés boursiers américains sont restés globalement stables, même si le Nasdaq, qui a le vent en poupe, a réussi à gagner un peu plus, Apple ayant clôturé à un nouveau record.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré au Portugal que les taux d'intérêt américains allaient probablement continuer à augmenter et qu'il n'excluait pas une hausse en juillet. Il a notamment déclaré qu'il ne voyait pas l'inflation diminuer jusqu'à l'objectif de 2 % avant 2025.

Sur les marchés obligataires, les rendements européens - un indicateur des coûts d'emprunt - ont de nouveau augmenté.

Contrairement aux données espagnoles, l'annonce d'une nouvelle hausse du taux d'inflation en Rhénanie-du-Nord-Westphalie a renforcé les attentes d'un résultat similaire pour l'ensemble de l'Allemagne, étant donné que la Rhénanie-du-Nord-Westphalie est l'État le plus peuplé du pays.

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans, la référence pour le bloc monétaire, était en hausse de 4,5 points de base (pb) à 2,36%, tandis que le rendement à deux ans était en hausse de 4 pb à 3,21%.

Les rendements du Trésor américain à deux ans étaient également en hausse à 4,759 %, bien que toujours en dessous des 4,778 % qui avaient été atteints mercredi après les commentaires de M. Powell.

Les contrats à terme prévoient environ 80 % de chances que la Fed augmente les taux d'intérêt de 25 points de base en juillet, avant de maintenir les taux stables pour le reste de l'année.

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a quant à elle renforcé les attentes d'une neuvième hausse consécutive des taux de la zone euro en juillet. Les marchés ont pratiquement intégré deux autres hausses de taux de la BCE cette année.

En revanche, le gouverneur de la Banque du Japon (BOJ), Kazuo Ueda, a réaffirmé qu'"il reste encore du chemin à parcourir" pour atteindre durablement un taux d'inflation de 2 %, condition fixée par la BOJ pour envisager une sortie des mesures de relance ultra-légères.

Les investisseurs attendent maintenant l'indice américain PCE vendredi, la jauge d'inflation préférée de la Fed. Les analystes interrogés par Reuters s'attendent à ce que le taux de base soit de 4,7 % en glissement annuel, ce qui reste bien supérieur à l'objectif de 2 % de la Fed.

"Les marchés semblent bloqués dans un schéma d'attente, observant avec stupéfaction les incohérences entre le sentiment de risque, les courbes de rendement, les données surprises et l'inflation", a déclaré Mark McCormick, responsable mondial de la stratégie de change et des marchés émergents chez TD Securities.