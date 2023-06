(Alliance News) - Les cours des actions à Londres étaient timidement en hausse à la mi-journée lundi, alors que les investisseurs attendaient avec une certaine prudence une estimation clé de l'inflation américaine mardi, avant la prochaine décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 1,14 point à 7 563,50. Le FTSE 250 était en hausse de 81,11 points, soit 0,4 %, à 19 172,77 et l'AIM All-Share en hausse de 0,75 point, soit 0,1 %, à 794,09.

Le Cboe UK 100 est resté stable à 754,16, le Cboe UK 250 a progressé de 0,5 % à 16 716,28 et le Cboe Small Companies a augmenté de 0,1 % à 13 227,55.

La Réserve fédérale américaine annoncera sa prochaine décision sur les taux d'intérêt mercredi. Les marchés considèrent qu'il y a 76 % de chances que la banque centrale maintienne les taux d'intérêt américains, le reste s'attendant à une nouvelle hausse de 25 points de base, selon l'outil FedWatch du CME.

Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell, a averti qu'un "changement de plan de dernière minute" n'était pas à exclure, étant donné que la Fed adopte une "approche fondée sur les données" et que les derniers chiffres de l'inflation américaine sont publiés mardi.

"Un chiffre plus élevé que prévu pourrait mettre le feu aux poudres", a-t-il déclaré.

Selon le consensus cité par FXStreet, le taux d'inflation annuel américain devrait avoir diminué à 4,1 % en mai, contre 4,9 % en avril. Ce taux reste toutefois deux fois supérieur à l'objectif de 2 % de la Fed.

La Banque centrale européenne annoncera sa propre décision sur les taux d'intérêt jeudi, le lendemain de la Fed, les marchés s'attendant à une nouvelle hausse de 25 points de base de la part de la banque centrale basée à Francfort, dans un contexte d'inflation obstinément élevée dans la zone euro.

La Banque du Japon dévoilera sa décision le même jour que la BCE, bien que l'on s'attende à ce que la banque centrale japonaise maintienne inchangée sa politique monétaire souple.

La semaine suivante, la Banque d'Angleterre occupera le devant de la scène avec une décision sur les taux d'intérêt.

Mould a déclaré : "Le calcul est différent pour la Banque d'Angleterre, étant donné l'inflation plus persistante au Royaume-Uni et les avertissements d'un fonctionnaire de la Banque d'Angleterre concernant de nouvelles hausses de taux, qui ressemblent à un parent qui dit à un enfant malade qu'il doit prendre son médicament amer. C'est un peu comme si un parent disait à un enfant malade qu'il doit prendre son médicament amer. Lors de sa réunion de jeudi prochain, la Banque d'Angleterre devrait procéder à une nouvelle hausse, à moins qu'il n'y ait quelque chose de spectaculaire.

Jonathan Haskel, responsable de la politique monétaire de la Banque d'Angleterre, a écrit lundi dans The Scotsman que de nouvelles hausses des taux d'intérêt "ne peuvent être exclues", alors que l'inflation au Royaume-Uni a atteint un niveau record depuis des décennies. L'inflation des prix à la consommation s'élevait à 8,7 % en avril.

M. Haskel a déclaré : "Mon opinion personnelle est qu'il est important que nous continuions à nous pencher sur les risques de l'accélération de l'inflation, et donc que de nouvelles augmentations des taux d'intérêt ne peuvent être exclues.

Le dollar était légèrement en baisse avant les données et les décisions sur les taux d'intérêt.

La livre était cotée à 1,2585 USD à la mi-journée lundi à Londres, en hausse par rapport à 1,2577 USD à la clôture des marchés boursiers vendredi.

L'euro s'est établi à 1,0779 USD, en hausse par rapport à 1,0750 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 139,16 yens, en baisse par rapport à 139,33 yens.

L'or était coté à 1 965,54 USD l'once, en hausse par rapport à 1 961,75 USD vendredi, le métal jaune bénéficiant d'un dollar américain plus doux.

A Londres, Ocado est resté le titre le plus performant à la mi-journée, en hausse de 10%. L'action a été stimulée après qu'Exane BNP ait relevé le niveau de l'épicerie en ligne et de la société de technologie d'entreposage à "neutre".

Segro a été la plus mauvaise performance du FTSE 100, en baisse de 1,8% après que Goldman Sachs ait réduit le gestionnaire d'actifs et le promoteur d'entrepôts et de propriétés industrielles de "acheter" à "neutre".

Les actions des grandes compagnies pétrolières sont restées en retrait alors que les prix du pétrole ont continué à baisser. Shell et BP étaient en baisse de 1,0 % et 1,3 %.

Le pétrole Brent était coté à 73,20 USD le baril à midi à Londres lundi, en baisse par rapport à 76,12 USD vendredi.

Ricardo Evangelista, analyste senior chez ActivTrades, a déclaré : "Si la Fed laisse entrevoir de nouvelles hausses de taux plus tard dans l'année, comme beaucoup s'y attendent, le prix du baril pourrait encore baisser.

"En effet, le prix du brut est exprimé en dollars, et un billet vert plus fort signifie une valeur nominale plus faible. En temps utile, la politique monétaire américaine est importante non seulement pour la première économie mondiale, mais aussi pour le reste du monde. Si la Fed continue à se concentrer sur la lutte contre une inflation élevée et persistante par un resserrement monétaire rigoureux, elle finira par atteindre son objectif, mais l'effet secondaire sera un ralentissement économique. C'est cette perspective d'une baisse de la demande induite par la Fed qui est aujourd'hui écartée par les investisseurs, ce qui entraîne une baisse des prix du pétrole", a-t-il expliqué.

Dans le FTSE 250, Darktrace a ajouté 2,3 % en lançant de nouveaux modèles de risque et de conformité d'intelligence artificielle pour répondre à la menace de perte de propriété intellectuelle et de fuite de données.

Wizz Air a grimpé de 3,7 % à 2 825,00 pence, après que Bank of America et JPMorgan ont relevé leurs objectifs de prix.

BofA a relevé son objectif de prix sur les actions Wizz Air à 4 200 pence contre 3 600 pence, tandis que JPMorgan a relevé son objectif de prix à 4 050 pence contre 3 750 pence.

Ailleurs à Londres, AO World a bondi de 6,4 % après que Frasers ait annoncé qu'il avait acheté une participation dans le détaillant d'articles électriques en ligne.

Le propriétaire de Sports Direct a déclaré qu'il avait acquis une participation de 19 % dans AO World en achetant 109,4 millions d'actions au prix de 68 pence chacune, pour un investissement total de 75 millions de livres sterling.

Bradley Hughes et Clive Black, de Shore Capital, ont déclaré que l'investissement de Frasers était "un vote de confiance" dans l'histoire du "pivot vers la rentabilité" d'AO World.

Les actions de Frasers ont augmenté de 0,5 %.

Sur l'AIM, Futura Medical a fait un bond de 20 % après que la société pharmaceutique spécialisée dans la santé sexuelle a annoncé que la Food & Drug Administration américaine avait accordé une autorisation de mise sur le marché pour la vente libre de MED3000.

MED3000 est désormais légalement commercialisé aux États-Unis en tant que premier traitement topique de la dysfonction érectile disponible en vente libre sans ordonnance.

En Europe, le CAC 40 à Paris a progressé de 0,5 % et le DAX 40 à Francfort de 0,6 %.

Les actions à New York ont été appelées à la hausse dans le cadre de la confiance croissante que la Fed maintiendra sa position et que le taux d'inflation américain continuera à diminuer. L'indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,1%, l'indice S&P 500 de 0,1% et l'indice Nasdaq Composite de 0,2%.

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

