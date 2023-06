Les actions mondiales ont légèrement augmenté et le dollar s'est maintenu près de ses plus bas niveaux en trois semaines mercredi, les traders étant presque certains que la Réserve fédérale américaine s'abstiendra d'augmenter les taux d'intérêt plus tard dans la session.

Le très attendu rapport sur l'IPC américain publié mardi a montré que les prix ont à peine augmenté en mai, avec une hausse de seulement 0,1 % par rapport au mois précédent. Sur une base annuelle, les prix à la consommation ont augmenté de 4 %, la plus faible hausse depuis plus de deux ans, ce qui représente un ralentissement par rapport à la hausse de 4,9 % enregistrée en avril.

Cela a cristallisé l'opinion des traders selon laquelle il est peu probable que la Fed relève ses taux plus tard dans la journée de mercredi. Ils considèrent désormais qu'il y a plus de 90 % de chances que la banque ne bouge pas.

Dans l'attente d'une pause, les marchés boursiers mondiaux étaient d'humeur optimiste. L'indice pan-régional européen Stoxx 600 était en hausse de 0,7% à 1128 GMT. Les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq étaient tous deux en hausse de 0,2 %, préparant Wall street à de nouveaux gains après que les actions américaines aient atteint des sommets de 14 mois durant la nuit.

"La Fed ayant déjà évoqué la possibilité d'une pause, je pense qu'il est peu probable qu'elle dévie de sa trajectoire à ce stade précis", a déclaré Richard McGuire, responsable de la stratégie des taux chez Rabobank à Londres.

"Il est clair qu'ils semblent aborder la question avec une certaine prudence étant donné le niveau élevé d'incertitude. Les données de l'indice des prix à la consommation (IPC) d'hier étaient à peu près en ligne, donc rien ne vient remettre en cause cette perspective".

Le dollar américain a baissé de 0,2 % par rapport à ses principaux homologues, s'approchant d'un plus bas de trois semaines qu'il a atteint mardi. Cela a soutenu l'euro, qui était en hausse de 0,1 % à 1,0850 $, se situant juste en dessous du sommet de trois semaines de mardi de 1,08235 $.

Les prix du marché suggèrent qu'une pause est presque certaine, mais les traders se préparent également à la possibilité d'une surprise hawkish, avec une probabilité de 60 % d'une augmentation de 25 points de base d'ici juillet.

Alors que l'inflation américaine a baissé plus que prévu en mai, l'inflation de base, qui exclut les prix volatils, reste élevée, ce qui constitue un casse-tête pour la Fed.

"Cette persistance signifie que les investisseurs continuent de penser que la journée d'aujourd'hui ne marquera qu'un saut dans les hausses de taux plutôt qu'une pause", a déclaré Jim Reid, stratège à la Deutsche Bank.

Après avoir atteint mardi leur plus haut niveau depuis mars, les rendements des bons du Trésor à deux ans ont perdu 2 points de base à 4,67%, après avoir effacé une partie de la baisse qu'ils avaient affichée plus tôt dans les échanges londoniens.

Le rendement de référence à 10 ans était également en baisse après avoir atteint son plus haut niveau depuis 2 semaines et demie mardi.

Au Royaume-Uni, où les données montrant une accélération rapide de la croissance des salaires mardi ont incité les traders à augmenter leurs paris sur les hausses de taux de la Banque d'Angleterre, la livre sterling a touché un nouveau plus haut d'un mois à 1,26500 $.

Les obligations d'État britanniques se sont calmées mercredi et les rendements à deux ans étaient inférieurs de 5 points de base sur la journée, après la vente de mardi qui les a fait grimper de 25 points de base, au-dessus des niveaux observés pendant la crise du "mini-budget" de septembre.

Les rendements des obligations allemandes à deux ans ont atteint un nouveau sommet depuis mars avant la décision de la Banque centrale européenne sur les taux jeudi.

Les prix du pétrole ont augmenté

plus d'un dollar sur la journée, les contrats à terme sur le pétrole Brent augmentant de 1,4 % à 75,33 dollars le baril, soutenus par les prévisions de demande optimistes de l'Agence internationale de l'énergie.

Les actions ont également connu une session positive dans certaines parties de l'Asie. Le Nikkei de Tokyo a continué à surperformer, clôturant à un nouveau plus haut de 33 ans, avant la réunion de politique de la Banque du Japon vendredi, où elle devrait maintenir sa politique ultra-libre.

Les valeurs sûres chinoises ont enregistré leur cinquième séance consécutive de hausse, grâce à l'espoir de nouvelles mesures de relance économique, qui pourraient intervenir jeudi, lorsque la banque centrale chinoise devrait réduire les taux des prêts à moyen terme, après avoir abaissé le taux des prêts à court terme mardi.

Cependant, les mesures de relance chinoises pèsent sur le yuan, qui est tombé à son plus bas niveau en 6 mois et demi à la suite de la baisse des taux de mardi et de l'anticipation d'autres mesures.

Le prix de l'or était en hausse de 0,15 % à 1 946,39 dollars l'once.