(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en demi-teinte vendredi, après une forte hausse cette semaine, alors que les investisseurs attendent de voir comment les grandes banques américaines se sont comportées au cours du deuxième trimestre de l'année.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 2,35 points à 7 442,56. Le FTSE 250 a perdu 57,49 points, soit 0,3 %, à 18 574,22, et l'AIM All-Share n'a gagné que 0,1 point à 750,40.

Le Cboe UK 100 était stable à 742,35, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,3% à 16 299,34, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,4% à 13 565,49.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,2%, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,1%.

New York a clôturé en hausse jeudi, avec le Dow Jones Industrial Average en hausse de 0,1%, le S&P 500 en hausse de 0,9%, et le Nasdaq Composite en hausse de 1,6%.

Christopher Waller, membre du Comité fédéral de l'open market, a déclaré jeudi qu'il considérait que deux nouvelles hausses de taux d'intérêt de 25 points de base étaient nécessaires pour maintenir l'inflation vers notre objectif, lors d'un discours prononcé à New York. Le marché n'est toutefois pas convaincu que cela se concrétisera.

"Le problème est que le marché n'y croit pas, avec des rendements à deux ans en forte baisse, alors que les marchés évaluent un scénario idéal de ralentissement des prix et d'un marché du travail résistant", a commenté Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

Selon l'outil Fedwatch de CME, il y a 92 % de chances qu'une hausse de 25 points de base ait lieu dans le courant du mois, puis 81 % de chances que les hausses de taux soient suspendues en septembre. La fourchette des taux des fonds fédéraux se situe actuellement entre 5,00 % et 5,25 %.

Les données relatives à l'inflation des prix à la consommation et à l'inflation des prix à la production sont ressorties plus fraîches que ce à quoi le marché s'attendait. Cela a ravivé l'espoir que le cycle de hausse des taux de la Fed touche à sa fin et que l'économie américaine pourrait connaître l'"atterrissage en douceur" tant désiré, étant donné que les données économiques plus générales continuent d'être quelque peu robustes.

Le dollar était mitigé par rapport aux principales devises dans les premiers échanges en Europe, mais il a considérablement baissé au cours de la semaine.

La livre sterling s'échangeait à 1,3111 USD tôt vendredi, soit plus que les 1,3102 USD enregistrés à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi. L'euro s'échangeait à 1,1214 USD, contre 1,1192 USD. Contre le yen, le dollar était coté à 138,42 yens, en hausse par rapport à 138,12 yens.

Lundi, à la même heure, la livre s'échangeait à 1,2821 USD, l'euro à 1,0960 USD et le dollar à 142,46 JPY.

ING a déclaré qu'il y avait des "changements tectoniques" dans le positionnement des devises, avec des positions longues en dollars "s'évaporant rapidement".

"Le discours sur la désinflation a lourdement pesé sur le dollar, et un regard sur les deux prochaines semaines - avant la réunion du FOMC de juillet - montre qu'il n'y a pas beaucoup d'autres données qui peuvent radicalement changer la donne pour le billet vert", ont déclaré les analystes de la banque hollandaise.

Plus tard dans la journée de vendredi, le gestionnaire d'actifs BlackRock et les banques Citigroup, JPMorgan Chase & Co et Wells Fargo publieront leurs résultats semestriels.

Sophie Lund-Yates, analyste chez Hargreaves Lansdown, a commenté : "La dépendance du [FTSE 100] aux valeurs financières signifie que les tendances des banques américaines seront considérées comme un aperçu de ce qui pourrait arriver au marché britannique dans les semaines à venir".

Parmi les grandes capitalisations cotées à Londres, Burberry est tombé dans le rouge, malgré une mise à jour commerciale relativement optimiste et la réitération de ses prévisions annuelles.

Au cours des 13 semaines qui se sont terminées le 1er juillet, la maison de mode de luxe basée à Londres a déclaré que les ventes globales des magasins comparables ont augmenté de 18 % par rapport à l'année précédente, y compris une performance positive dans plusieurs divisions mondiales.

Les ventes de magasins comparables pour le groupe, à l'exclusion de la Chine continentale, ont augmenté de 11 %. Les ventes en Europe, au Moyen-Orient, en Inde et en Afrique ont augmenté de 17 %, celles de l'Asie du Sud et du Pacifique de 39 %, celles du Japon de 44 % et celles de la Corée du Sud de 6 %. La division des Amériques a été une exception, avec une baisse de 8 %.

Burberry a également fait état d'une "forte reprise" en Chine continentale, où les ventes des magasins comparables ont augmenté de 46 %.

AstraZeneca a augmenté de 1,1 %, HSBC ayant relevé le titre à "acheter".

Dans le FTSE 250, Ashmore a chuté de 6,4 % et Liontrust de 4,2 %, les deux gestionnaires d'actifs ayant enregistré des sorties de capitaux.

Ashmore, qui se concentre sur les marchés émergents, a déclaré que ses actifs sous gestion au quatrième trimestre clos le 30 juin devraient avoir diminué de 3,1 % pour atteindre 55,9 milliards de dollars, contre 57,7 milliards de dollars au 31 mars. La société a enregistré des sorties nettes de capitaux de 2,9 milliards de dollars au cours de cette période.

Au cours de la même période, Liontrust Asset Management a enregistré des sorties nettes de 1,6 milliard de livres sterling, contre 541 millions de livres sterling l'année précédente. À la fin du mois de juin, ses actifs sous gestion et ses conseils s'élevaient à 29,51 milliards de livres sterling, soit une baisse de 6,1 % par rapport aux 31,43 milliards de livres sterling enregistrés au début du mois d'avril.

Sur l'AIM, Zoo Digital a plongé de 31 %.

Zoo a déclaré que les ventes du premier trimestre avaient été affectées par les mesures de réduction des coûts prises par ses principaux clients du secteur de la diffusion en continu, ainsi que par la grève en cours de la Writers Guild of America. La société cotée à l'AIM fournit des services de sous-titrage, de doublage et de localisation de médias basés sur des logiciels en nuage.

Le chiffre d'affaires de la période a donc été inférieur aux prévisions de la direction.

"Malgré l'incertitude à court terme évoquée ci-dessus, Zoo s'attend à se trouver dans une position encore plus forte auprès de plusieurs clients qui ont rationalisé leur base de fournisseurs, Zoo ayant été sélectionné parmi un plus petit nombre de fournisseurs", a déclaré la société.

Elle s'attend à ce que la croissance du chiffre d'affaires reprenne au second semestre de l'année.

En Asie, vendredi, l'indice Nikkei 225 à Tokyo a clôturé en baisse de 0,1 %. En Chine, l'indice Shanghai Composite a clôturé en légère hausse, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en hausse de 0,3 % en fin de séance. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en hausse de 0,8 %.

Michele Bullock deviendra la première femme à diriger la Reserve Bank of Australia en 63 ans d'histoire à partir de septembre, a déclaré le gouvernement australien vendredi, limogeant de fait la titulaire après une série de hausses de taux impopulaires.

Après 43 ans à la tête de la banque, le chef sortant Philip Lowe a récemment fait l'objet de critiques de la part du gouvernement et des médias concernant les augmentations de taux, qui visaient à maîtriser l'inflation mais qui ont augmenté les coûts des prêts hypothécaires pour les propriétaires.

L'or était coté à 1 955,98 USD l'once tôt vendredi à Londres, en légère baisse par rapport aux 1 956,63 USD de la fin de journée de jeudi.

Le pétrole Brent s'échangeait à 81,04 USD le baril, en hausse par rapport à 80,65 USD.

Lund-Yates de HL a déclaré : "Les perturbations de l'offre, y compris le deuxième plus grand champ pétrolier de Libye qui est sur le point de fermer en raison de protestations, un arrêt de la production au Nigeria, et le ralentissement des flux russes, ont contribué à pousser le pétrole Brent dans sa troisième semaine de gains".

Le calendrier économique de vendredi comprend les données du commerce extérieur de l'UE à 1000 BST.

Par Elizabeth Winter, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.