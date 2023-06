Les actions asiatiques ont freiné autour de leurs plus hauts niveaux en deux mois jeudi, tandis que le dollar a subi de légères pertes, après que la Réserve fédérale américaine a choisi de ne pas augmenter les taux d'intérêt pour la première fois en 17 mois, même si elle a ouvert la porte à d'autres hausses à l'avenir.

La Fed a laissé son taux de référence à 5-5,25 %, et son président Jerome Powell a déclaré que la banque centrale américaine avait besoin de rassembler plus d'informations sur l'économie pour déterminer ce qu'il convient de faire ensuite.

Les membres du comité ont surpris les marchés en prévoyant deux autres hausses de 25 points de base cette année, ce qui a fait grimper les rendements américains à court terme et a mis fin aux paris sur une éventuelle réduction en 2023.

L'euro, qui a atteint un pic d'un mois après la décision à 1,0865 dollar, se situe maintenant à 1,0826 dollar. Les marchés s'attendent à ce qu'une huitième hausse consécutive des taux d'intérêt porte les coûts d'emprunt à des sommets inégalés depuis deux décennies.

Le S&P 500 a fluctué au cours de la nuit et les contrats à terme ont glissé de 0,1 % en Asie. L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 0,2%, tandis que le Nikkei japonais a pris une pause et est resté stable.

"Les deux hausses prévues ont été considérées comme hawkish dans un premier temps", a déclaré Steve Englander, responsable de la recherche sur les devises du G10 chez Standard Chartered à New York, mais les traders se sont rapidement détendus, car Powell a adopté un ton équilibré lors de sa conférence de presse.

"Le marché en a déduit que les taux resteraient élevés plus longtemps, plutôt que de monter en flèche en fonction de l'évolution du taux des fonds fédéraux prévu."

Les rendements des bons du Trésor à deux ans ont augmenté de 13,5 points de base au cours de la séance, avant de s'établir à 4,69 %, soit une hausse de deux points de base. Les rendements à dix ans ont baissé de 3 points de base à 3,79 %.

Les prix des contrats à terme sur les Fed funds n'ont pas beaucoup bougé, mais les attentes d'une hausse le mois prochain se sont un peu raffermies et les traders ont repoussé tout espoir de réduction à 2024.

"Les conditions nécessaires à la baisse de l'inflation sont en train de se mettre en place", a déclaré M. Powell. "Mais le processus pour que cela fonctionne réellement sur l'inflation va prendre un certain temps".

RALENTISSEMENT EN CHINE

En Asie, l'attention s'est portée sur la Chine, où les chiffres de la production industrielle et des ventes au détail ont été inférieurs aux prévisions du marché, dernier signe en date que la reprise économique n'est pas à la hauteur des espérances.

La Chine a réduit de 10 points de base une référence clé, ses taux de prêt à moyen terme, et le yuan a atteint son plus bas niveau en six mois, à 7,1783 pour un dollar.

"On s'attend à ce que Pékin prenne de nouvelles mesures de relance, ce qui pourrait être le catalyseur nécessaire pour que le marché chinois surmonte un premier semestre décevant", a déclaré Tai Hui, stratégiste en chef pour l'Asie-Pacifique chez J.P. Morgan Asset Management.

Ailleurs, de bonnes données sur l'emploi en Australie ont soutenu le dollar australien, qui est resté stable à 0,6786 $, tandis que le dollar néo-zélandais était en difficulté après que des données aient montré que l'économie était entrée en récession cette année.

Cela confirme probablement la fin des hausses de taux et le kiwi était en baisse de 0,7 % à 0,6163 $.

L'euro, qui a progressé par rapport au dollar depuis environ deux semaines en raison des signes de ralentissement de l'inflation américaine et des indices de refroidissement du marché du travail, est confronté à son prochain test lors de la réunion de la BCE plus tard dans la journée. Une augmentation de 25 points de base est attendue.

Au Japon, les données ont montré que les exportations ont augmenté de manière inattendue en mai, mais que le rythme de croissance était faible. Le yen a glissé d'environ 0,5 % à 140,74 pour un dollar, bien que les mouvements aient été limités avant une réunion de la Banque du Japon vendredi.

Le pétrole a légèrement baissé, les contrats à terme sur le pétrole Brent ayant baissé de 0,16% à 73,08 dollars le baril.

L'or, qui ne rapporte aucun revenu, a été influencé par les prévisions de maintien des taux d'intérêt américains à des niveaux élevés, et est tombé à son plus bas niveau en deux semaines, à 1 934 dollars l'once.

Le bitcoin a baissé de 3 % au cours de la nuit et a enregistré des pertes à 25 049 $.