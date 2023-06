Les marchés financiers sud-coréens en bref :

** Les actions sud-coréennes ont évolué dans une fourchette étroite mercredi, les investisseurs attendant les résultats de la réunion de politique générale de la Réserve fédérale américaine avant de prendre des paris dans l'une ou l'autre direction.

** Le won coréen s'est affaibli, tandis que le rendement des obligations de référence a augmenté.

** L'indice de référence KOSPI était en hausse de 0,17 point, soit 0,01%, à 2.638,12 à 0138 GMT après avoir oscillé de 0,3% dans les deux sens.

** Les prix à l'importation de la Corée du Sud ont baissé en mai et le taux de chômage a atteint un niveau record, mais les investisseurs étaient plus attentifs aux facteurs externes, plus particulièrement à la réunion de la Fed qui se termine plus tard dans la journée.

** Les données de l'inflation américaine pour le mois de mai sont ressorties inférieures aux attentes, enregistrant sa plus faible hausse annuelle depuis mars 2021, soutenant les opinions selon lesquelles la Fed maintiendra ses taux d'intérêt lors de la réunion.

** "Le plus important est la projection de sa politique future. Le marché devrait être en mesure de supporter une hausse supplémentaire en juillet, mais deux hausses supplémentaires pourraient causer un certain inconfort", a déclaré l'analyste Choi Yoo-june chez Shinhan Securities.

** La plupart des poids lourds de l'indice ont évolué de moins de 1%. Les fabricants de puces et les fournisseurs de services en ligne ont chuté, tandis que les constructeurs automobiles et les fabricants biopharmaceutiques ont progressé.

** Sur un total de 934 actions échangées, 316 ont augmenté.

** Les étrangers ont été acheteurs nets d'actions pour une valeur de 59,7 milliards de wons (46,88 millions de dollars).

** Le won était coté à 1 275,2 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore, soit 0,30% de moins que sa clôture précédente à 1 271,4.

** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de juin sur les bons du Trésor à trois ans ont baissé de 0,16 point à 104,03.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a augmenté de 5,6 points de base à 3,540%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a augmenté de 6,9 points de base à 3,647%. (1 $ = 1 273,6000 wons) (Reportage de Jihoon Lee ; Rédaction de Dhanya Ann Thoppil)