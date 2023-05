Les actions peinent à progresser en Asie et le dollar est resté ferme mercredi avant les données sur les prix à la consommation aux États-Unis qui pourraient compromettre les espoirs de réduction des taux d'intérêt plus tard dans l'année si l'inflation ne parvient pas à diminuer de manière significative.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique en dehors du Japon a chuté mardi et s'est encore replié de 0,3 % au début de la journée de mercredi. Le Nikkei japonais a chuté de 0,4 %.

Au cours de la nuit, le S&P 500 a chuté de 0,5 % et les contrats à terme du S&P 500 sont restés stables dans la matinée en Asie. La fermeté du dollar américain a fait repasser l'euro sous la barre des 1,10 $, à 1,0971 $.

Les économistes s'attendent à ce que l'IPC global se maintienne à un niveau annuel de 5 % et que l'IPC de base se modère très légèrement à 5,5 %, bien qu'un taux plus élevé pourrait confondre les paris sur la baisse des taux d'intérêt.

"C'est l'élément qui serait éliminé si les chiffres de l'IPC étaient plus élevés", a déclaré Rob Carnell, économiste chez ING.

"Cela ne semble pas très raisonnable si l'inflation diminue à un rythme trop lent et cela pourrait se traduire par une augmentation des rendements des bons du Trésor à plus long terme.

Les bons du Trésor sont restés globalement stables au cours de la nuit, bien que la politique du plafond de la dette perturbe le marché des bons, les investisseurs évitant les bons arrivant à échéance au début du mois de juin.

La demande lors d'une adjudication à trois ans a été forte, avec un ratio de couverture de 2,93 - le plus élevé depuis 2018, selon les analystes de NatWest Markets.

Les rendements de référence à 10 ans se sont maintenus à 3,507 % en Asie. Les rendements à deux ans étaient à 4,018 %.

Le président Joe Biden et les principaux parlementaires n'ont pas réussi à sortir de l'impasse sur le relèvement de la limite de la dette américaine de 31 400 milliards de dollars, mais ont promis de se réunir à nouveau à quelques semaines d'un éventuel défaut de paiement sans précédent du pays.

L'incertitude stimule ironiquement la demande d'obligations, mais les bons du Trésor arrivant à échéance début juin n'ont pas la cote et affichent un rendement de 5,6 %, le plus élevé depuis des décennies et supérieur au taux des fonds fédéraux.

SURVEILLANCE DE L'INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION (IPC)

En Chine et à Hong Kong, les faibles chiffres des importations du mois d'avril ont freiné les actions pour la deuxième session consécutive, les investisseurs craignant que le rebond de la réouverture ne s'estompe en une reprise inégale.

Le Hang Seng de Hong Kong a chuté de 0,4%. Le Shanghai Composite a baissé de 0,8 % et le yuan a légèrement reculé. L'apparente répression des sociétés de contrôle préalable inquiète également les investisseurs.

Les marchés des changes ont fait du surplace alors que les marchés évaluent la rhétorique des décideurs politiques par rapport à la conviction des traders que les taux d'intérêt américains, et le dollar, devraient baisser.

Isabel Schnabel, membre du conseil d'administration de la Banque centrale européenne, a déclaré mardi que les attentes en matière de réduction des taux d'intérêt étaient déplacées, mais cela n'a pas beaucoup stimulé l'euro par rapport au dollar, car les opérateurs ont hésité à vendre trop fort avant les données de l'indice des prix à la consommation (IPC).

La monnaie commune est restée sous la barre des 1,10 dollars mercredi. Le dollar est également resté ferme à 135,14 yens et s'est légèrement redressé par rapport à l'aussie, au kiwi et à la livre sterling.

"Le dollar pourrait recevoir un coup de pouce temporaire après l'IPC", a déclaré Joe Capurso, stratège de la Commonwealth Bank of Australia.

"Mais le drame du plafond de la dette et l'attention portée par les participants au marché sur les réductions de taux ne devraient pas changer grand-chose à la suite d'un rapport sur l'IPC. Il faudra peut-être un résultat fort ... pour faire grimper le dollar de manière significative.

Les résultats de Softbank, Panasonic et d'une poignée de grandes maisons de commerce japonaises sont attendus après la clôture du marché à Tokyo mercredi.

Les actions de l'opérateur de casino américain Wynn Resorts sont restées stables dans les échanges après les heures de bureau, après avoir annoncé des revenus supérieurs aux prévisions. Les actions d'Airbnb ont chuté d'environ 12 % après la cloche, car elles prévoient moins de réservations et des prix plus bas.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont oscillé autour de 77,01 dollars le baril. L'or commence à s'installer au-dessus de 2 000 dollars l'once, tandis que le bitcoin s'est stabilisé à 27,732 dollars.