Les banques américaines pourraient être confrontées à des augmentations de capital allant jusqu'à 20 % en vertu de nouvelles règles préparées par les régulateurs américains dans le cadre d'un effort mondial visant à harmoniser les exigences en matière de capital, a déclaré lundi une personne familière avec le sujet.

Les régulateurs américains, sous la houlette de la Réserve fédérale, devraient dévoiler le projet de renforcement des exigences d'ici la fin du mois, selon cette source, qui s'est exprimée sous le couvert de l'anonymat.

La proposition devrait mettre en œuvre une dernière série de règles mondiales sur les fonds propres des banques, définies par le Comité de Bâle des régulateurs bancaires, qui devraient entrer en vigueur au début de 2025.

Le Wall street Journal a été le premier à faire état de cette proposition.

Michael Barr, le plus haut responsable de la réglementation de la Fed, a déclaré au Congrès le mois dernier que la banque centrale dévoilerait probablement cet été son plan visant à renforcer les règles en matière de fonds propres pour les banques et à faire en sorte que les autorités de surveillance surveillent les créanciers de manière plus agressive à la suite des faillites bancaires. M. Barr, vice-président de la Fed chargé de la supervision, a ajouté que la banque centrale "envisageait soigneusement" de modifier les règles applicables aux grandes banques régionales.

Randal Quarles, qui a dirigé la réglementation de la Fed avant M. Barr, a averti dans un discours prononcé en 2021 que la mise en œuvre complète des exigences de Bâle restantes pourrait entraîner une augmentation des exigences en matière de fonds propres pouvant atteindre 20 % pour les plus grandes banques.

Le Wall street Journal a rapporté que le montant précis des exigences en matière de capital dépendra des activités d'une banque, les mégabanques américaines ayant de grandes activités de trading devant faire face aux plus fortes augmentations.

Des banques telles que Morgan Stanley et le géant des cartes de crédit American Express, qui dépendent fortement des revenus de commissions, tels que ceux provenant de la banque d'investissement ou de la gestion de patrimoine, pourraient également être confrontées à d'importantes augmentations de capital, selon le journal.

Morgan Stanley et American Express n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.