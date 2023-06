Les banques centrales optimistes ont envoyé un "non" retentissant aux marchés qui pariaient que la récession les obligerait à réduire leurs taux rapidement, laissant les gestionnaires de fonds dans l'incertitude quant à la direction à prendre à l'approche du second semestre de l'année.

La Réserve fédérale américaine a interrompu mercredi son cycle de hausse des taux le plus agressif depuis des décennies, mais a indiqué que les coûts d'emprunt augmenteraient probablement encore d'un demi-point de pourcentage d'ici la fin de l'année en raison de l'inflation galopante.

La Banque centrale européenne a suivi jeudi, laissant la porte ouverte à de nouvelles hausses de taux, tout en soulignant les risques liés à la hausse des salaires et en révisant à la hausse ses prévisions d'inflation, ce qui a fait bondir les rendements obligataires de la zone euro.

Au Royaume-Uni, où les pressions sur les prix continuent de choquer les investisseurs et la Banque d'Angleterre, les opérateurs ont estimé qu'il y avait de fortes chances que les taux atteignent 6 % au début de l'année prochaine, un niveau inégalé depuis 2000.

Les marchés se sont bercés d'un "faux sentiment de sécurité", a déclaré Jason Simpson, stratège principal pour les titres à revenu fixe au sein de l'entreprise SPDR ETF de State Street.

"Les marchés se sont trompés non seulement dans leur interprétation des données, mais aussi dans la réaction des banques centrales", a-t-il ajouté. "Même si l'inflation diminue, les banques centrales continuent de penser qu'elles doivent tenir un discours plus ferme à ce sujet.

Pour les gestionnaires de fonds dont les transactions les plus importantes en 2023 ont été déçues, le changement de cap hawkish renforce une fois de plus les défis de positionnement à l'approche du second semestre.

L'un des paris consensuels était un ralentissement mondial mené par les États-Unis, suffisamment fort pour étouffer l'inflation et déclencher des réductions de taux d'ici la fin de l'année, ce qui stimulerait les prix des obligations d'État, affaiblirait le dollar et aiderait les actifs des marchés émergents à briller.

Ces paris ont été renversés, notamment parce que la résolution rapide de la crise bancaire américaine en mars a atténué les attentes d'un assouplissement prochain de la part des banques centrales.

Les rendements des obligations américaines et européennes à deux ans sont aujourd'hui à leur plus haut niveau depuis mars. Les rendements des obligations du Trésor à plus court terme sont en hausse cette année, ceux des obligations à plus long terme ont à peine baissé et, dans l'ensemble, ils n'ont rapporté que 1 % après une perte de 12 % en 2022.

Le rendement des obligations britanniques à deux ans a atteint jeudi son plus haut niveau depuis la crise financière mondiale.

Un dollar résistant est juste un peu en dessous des niveaux de janvier, et les actions des marchés émergents ont sous-performé - augmentant de 6 % depuis le début de l'année par rapport à un rallye de 13 % des actions mondiales.

La semaine dernière, le Canada a recommencé à relever ses taux, l'Australie est sortie d'une pause et la Norvège pourrait devoir accélérer ses hausses la semaine prochaine. Seule la Banque du Japon reste dovish.

QUELLE SERA LA PROCHAINE ÉTAPE ?

Si la seconde moitié de l'année est consacrée à la réussite de la croissance, les signes émanant des marchés sont confus. La courbe des rendements du Trésor américain est profondément inversée, signe évident d'une récession imminente, alors que les actions américaines sont sur un marché haussier.

Alors que les opérateurs ont reporté à l'année prochaine leurs paris sur les réductions de taux, ils ont ignoré les nouvelles orientations de la Fed, estimant à moins de 70 % les chances d'une nouvelle hausse de 25 points de base en juillet et d'un plus grand nombre de réductions l'année prochaine que ne le prévoient les responsables de la politique monétaire de la Fed.

Les banques sont également divisées. BofA s'attend désormais à deux hausses de taux d'intérêt de 25 points de base de la part de la Fed cette année, JPMorgan n'en voit qu'une seule de plus et Morgan Stanley n'en voit aucune.

Ces divergences signifient que les points de vue des investisseurs sur la manière de négocier varient.

Certains, comme Mark Nash, gestionnaire de fonds à revenu fixe chez Jupiter, augmentent leurs positions dans les actifs à risque tels que les obligations des marchés émergents, estimant que l'économie mondiale est désormais suffisamment forte pour se positionner sur la voie de la croissance.

"Le marché entre dans un nouveau mode où il évalue la récession et envisage des taux d'intérêt plus élevés pour plus longtemps", a déclaré M. Nash, considérant les obligations d'État américaines et de la zone euro à plus court terme comme un "endroit dangereux".

D'autres, comme Kaspar Hense, gestionnaire principal de portefeuille chez BlueBay Asset Management, ont acheté des obligations d'État à plus court terme, estimant que les marchés ont été trop loin dans leur réévaluation. Il privilégie également les actifs à risque tels que les obligations de pacotille et certains prêts qui, selon lui, surcompensent les risques de récession.

Michael Michaelides, stratège de Carmignac pour les titres à revenu fixe, a déclaré que la société avait une position longue sur les bons du Trésor à cinq ans et les obligations d'État de la zone euro les mieux notées, estimant que si les banques centrales augmentent encore leurs taux d'intérêt, une récession ou une désinflation les obligera à revenir en arrière.

Shamik Dhar, économiste en chef mondial chez BNY Mellon Investment Management et ancien économiste de la BoE, s'attend à ce que les actions subissent une "baisse significative" au cours des six à neuf prochains mois - un point de vue que beaucoup partagent et qui n'a pas encore été mis en pratique.

Selon lui, la réaction des marchés du Trésor reflète une prise de conscience que les taux pourraient encore augmenter légèrement, mais qu'une récession est également à l'horizon.

"Les marchés obligataires pourraient se trouver dans une situation un peu confuse : d'une part, ils sont témoins d'une augmentation des risques de récession, mais d'autre part, ils ne voient pas vraiment d'adoucissement dans la rhétorique de la banque centrale", a déclaré M. Dhar.