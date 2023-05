Les banques américaines ont resserré leurs conditions de crédit au cours des premiers mois de l'année et ont constaté une faiblesse de la demande de prêts de la part des entreprises et des consommateurs, selon les données de l'enquête de la Réserve fédérale publiées lundi, dernière indication en date que les taux d'intérêt plus élevés de la banque centrale commencent à se faire sentir dans le secteur financier.

L'enquête trimestrielle SLOOS (Senior Loan Officer Opinion Survey) de la Fed, qui est l'une des premières mesures du sentiment dans le secteur bancaire depuis la récente série de faillites bancaires, a montré que 46,0 % des banques ont resserré les conditions de crédit pour une catégorie clé de prêts aux moyennes et grandes entreprises, contre 44,8 % lors de l'enquête précédente en janvier.

Pour les petites entreprises, les conditions sont légèrement plus strictes, 46,7 % des banques déclarant que les conditions de crédit sont désormais plus sévères, contre 43,8 % lors de la dernière enquête.

Les banques ont indiqué que les entreprises de toutes tailles présentaient une demande de crédit moins importante que trois mois auparavant.

Du côté des consommateurs, les banques ont déclaré que la demande de cartes de crédit, de voitures et d'autres formes de crédit aux ménages était à nouveau faible, bien qu'à un degré moindre qu'à la fin de l'année dernière. Dans l'ensemble, les banques se sont montrées moins disposées à accorder des prêts à tempérament aux consommateurs.

IMPORTANCE ACCRUE

L'enquête trimestrielle auprès des agents de crédit a pris une importance particulière depuis la faillite, début mars, de la Silicon Valley Bank et le risque permanent de tensions au sein des banques régionales en général.

Depuis mars 2022, la Réserve fédérale relève les taux d'intérêt de manière agressive afin de contrôler l'inflation, notamment en augmentant le coût des emprunts pour les entreprises et les ménages et en décourageant les investissements et les achats importants. L'impact s'est rapidement fait sentir par des éléments tels que la hausse des taux des prêts hypothécaires à l'habitat, et les trois dernières enquêtes SLOOS, qui remontent au début des hausses de taux, ont montré que la part nette des banques qui resserrent leurs normes est en augmentation.

Mais les décideurs politiques ne veulent pas que le resserrement du crédit aille jusqu'à provoquer une récession.

La semaine dernière, lors de sa réunion de politique monétaire, la Fed avait en main les résultats de la dernière enquête et, tout en procédant à une augmentation attendue d'un quart de point du taux d'intérêt, elle a également ouvert la porte à un abandon de la politique monétaire, les effets d'un éventuel choc de crédit restant encore à déterminer.

"Les tensions qui sont apparues dans le secteur bancaire au début du mois de mars semblent se traduire par des conditions de crédit encore plus strictes pour les ménages et les entreprises", a déclaré le président de la Fed, Jerome Powell, lors d'une conférence de presse mercredi. "À leur tour, ces conditions de crédit plus strictes sont susceptibles de peser sur l'activité économique, l'embauche et l'inflation. L'ampleur de ces effets reste incertaine.

Interrogé spécifiquement sur le SLOOS, M. Powell a déclaré que les données bancaires, les résultats du SLOOS et les informations anecdotiques recueillies par les responsables de la Fed montraient que si "les prêts ont continué à augmenter... le rythme a vraiment ralenti depuis la seconde moitié de l'année dernière".

Cela correspond à ce que les économistes attendent dans les mois à venir, l'enquête servant d'indicateur avancé de la manière dont le crédit bancaire est susceptible d'évoluer en temps utile.

L'une des réponses à l'enquête les plus suivies, par exemple, est la part nette des banques qui resserrent les critères d'octroi des prêts commerciaux aux grandes et moyennes entreprises. Cette proportion est passée de 24 % pour l'enquête couvrant la période d'avril à juin à 45 % pour l'enquête couvrant approximativement les trois derniers mois de l'année.

Les économistes qui étudient les réponses à l'enquête SLOOS affirment que l'augmentation de la part des banques qui durcissent leurs normes se traduit progressivement par un ralentissement de l'activité économique et peut même être un signe avant-coureur d'une récession.

"Tout comme les hausses de la Fed, il y a un décalage long et variable entre l'impact du durcissement des normes de prêt et l'économie", a écrit lundi Michael Kantrowitz, stratégiste en chef chez Piper Sandler & Co. L'enquête, dont le resserrement des normes est un indicateur avancé de la baisse éventuelle des volumes de prêts, a "historiquement aidé à déterminer si un cycle de resserrement de la Fed conduit à un atterrissage brutal ou en douceur".