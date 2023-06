Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont reculé vendredi, un jour après que l'indice de référence S&P 500 ait enregistré une hausse de 20 % par rapport à son niveau le plus bas, alors que les données sur l'inflation et la décision de politique monétaire américaine attendue la semaine prochaine ont maintenu les investisseurs sur leurs gardes.

Le S&P 500 a progressé de 20 % depuis son plus bas niveau de clôture du 12 octobre, annonçant le début d'un nouveau marché haussier, selon la définition de certains acteurs du marché.

Le Nasdaq et le S&P 500 ont atteint de nouveaux sommets depuis le début de l'année au cours des dernières séances, stimulés par une hausse des mégacapitalisations due à l'intelligence artificielle, par une saison des bénéfices meilleure que prévu et par les attentes selon lesquelles la Fed approche de la fin de son cycle de relèvement des taux d'intérêt.

Selon l'outil Fedwatch de CMEGroup, il y a 76 % de chances que la banque centrale américaine maintienne les taux d'intérêt dans la fourchette actuelle de 5 % à 5,25 % lors de sa réunion des 13 et 14 juin.

Les données sur les prix à la consommation publiées mardi seront essentielles pour déterminer les attentes concernant les nouvelles mesures de la Fed, les traders anticipant une probabilité de 50 % d'une hausse des taux de 25 points de base en juillet.

Les signes d'une économie américaine résiliente et les espoirs d'une pause dans le resserrement monétaire agressif de la Fed ont fait chuter les indicateurs de volatilité. L'indice de volatilité CBOE, communément appelé "jauge de la peur" à Wall street, a atteint jeudi un nouveau plancher prépandémique de 13,53 points.

"Nous pensons que la décision de juin sera serrée. Le risque est que le président de la Fed, Jerome Powell, ne parvienne pas à apaiser les faucons, et que le comité finisse par procéder à une hausse en juin et en juillet", ont noté les économistes de BNP Paribas.

"Nous nous attendons à ce que la Fed procède à une dernière hausse dans ce cycle en juillet. En septembre, nous pensons que l'affaiblissement des données sur l'activité et l'emploi conduira à une pause plus durable, la Fed se maintenant à 5,5 % jusqu'à sa première baisse de taux en mars 2024."

Le rendement des bons du Trésor à deux ans, qui reflète le mieux les attentes en matière de taux à court terme, a repris sa hausse pour s'établir à 4,55 %, ce qui a exercé une pression sur les actions à forte croissance.

Apple Inc, Amazon.com Inc et Microsoft Corp ont reculé dans les échanges de pré-marché.

Les actions de Tesla Inc ont augmenté de 4,4 % après que General Motors a déclaré qu'il adopterait la norme nord-américaine de prise de charge de Tesla et donnerait aux acheteurs de véhicules électriques de GM l'accès au réseau Supercharger de Tesla. Les actions de GM ont augmenté de 3,7 %.

Les actions des sociétés de recharge EVgo et ChargePoint ont chuté de plus de 4 %.

À 5:58 a.m. ET, le Dow e-minis était en baisse de 75 points, soit 0,22%, le S&P 500 e-minis était en baisse de 6,25 points, soit 0,15%, et le Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 5,75 points, soit 0,04%.

Parmi les autres actions, Target Corp a glissé de 1,2 % après que Citi a rétrogradé le détaillant à grande surface à "neutre", affirmant que les ventes pourraient encore chuter cette année dans un contexte macroéconomique difficile.