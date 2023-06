Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement baissé mercredi, les investisseurs restant prudents avant les données sur l'inflation et la réunion de politique générale de la Réserve fédérale la semaine prochaine, tandis que les données sur les exportations chinoises moins bonnes que prévu pour le mois de mai ont pesé sur le sentiment.

Les principaux indices de Wall street ont terminé en hausse mardi, le S&P 500 ayant gagné près de 20 % par rapport à son plus bas niveau d'octobre 2022, soutenu par les attentes croissantes concernant le maintien des taux d'intérêt par la Réserve fédérale lors de sa réunion de politique générale des 13 et 14 juin.

Les actions américaines ont également été stimulées par un rallye des mégacapitalisations et une saison des bénéfices plus forte que prévu. Toutefois, certains analystes estiment que des prises de bénéfices sont à prévoir pour les grandes entreprises technologiques et d'autres grandes valeurs de croissance.

"Le Nasdaq a progressé de plus de 40 % depuis ses plus bas niveaux d'octobre et n'a pas connu de correction décente depuis la mi-mars. Par conséquent, les risques d'un recul correctif semblent s'accroître, notamment en raison d'une éventuelle pénurie de liquidités due à l'émission de titres du Trésor", a déclaré Charalampos Pissouros, analyste principal en investissements chez XM.

Les données sur l'inflation aux États-Unis devraient montrer que les prix à la consommation ont légèrement baissé d'un mois sur l'autre en mai, mais que les prix de base sont restés élevés, et la Fed devrait maintenir ses taux d'intérêt.

Selon l'outil Fedwatch du CME, 75 % des participants au marché monétaire pensent que la banque centrale américaine ne relèvera pas ses taux d'intérêt lors de la réunion de juin, mais qu'elle les relèvera en juillet.

Le rendement des bons du Trésor à deux ans qui reflète le mieux les attentes en matière de taux d'intérêt a baissé de 2 points de base (pb), soit la même chose que la baisse du rendement des obligations à 10 ans.

Les exportations chinoises du mois de mai ont chuté de 7,5 % en glissement annuel, ce qui est beaucoup plus important que la baisse prévue de 0,4 % et constitue la plus forte baisse depuis janvier, suscitant des inquiétudes quant à la demande mondiale.

À 5:37 a.m. ET, le Dow e-minis était en baisse de 43 points, soit 0,13%, le S&P 500 e-minis était en baisse de 3,5 points, soit 0,08%, et le Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 23,25 points, soit 0,16%.

Parmi les valeurs individuelles, Netflix a grimpé de 2,2% dans les échanges de pré-marché après que Wells Fargo a relevé le prix cible du titre à 500 dollars contre 400 dollars par action, le plus élevé à Wall street, selon Refinitiv.

Les actions de Coinbase ont augmenté de 3,9% après avoir atteint un plus bas de sept mois mardi, alors que la Securities and Exchange Commission a poursuivi le plus grand échange de crypto-monnaies américain, l'accusant d'avoir opéré illégalement, sans s'être préalablement enregistré auprès du régulateur.

Cathie Wood's Ark Invest a acheté 419 324 actions de Coinbase mardi.

Les actions de Yext Inc ont bondi de 18,4 % avant la mise sur le marché après que la société de marketing en ligne basée à New York a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels. (Rapport de Shubham Batra à Bengaluru, édition de Vinay Dwivedi)