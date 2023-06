Les contrats à terme de Wall Street ont chuté mercredi, sous la pression d'un rapport sur de nouvelles restrictions américaines à l'exportation de puces d'intelligence artificielle (IA) vers la Chine, tandis que les investisseurs attendaient les commentaires du président de la Réserve fédérale Jerome Powell pour évaluer la trajectoire des taux d'intérêt.

Les actions des fabricants de puces Nvidia ont chuté de 4,6 % dans les échanges avant bourse, tandis qu'Advanced Micro Devices a plongé de 3,5 % après que le Wall Street Journal a rapporté que le Département du commerce arrêterait les expéditions de puces fabriquées par ces entreprises vers la Chine dès le mois de juillet.

D'autres titres du secteur des semi-conducteurs, dont Intel, Marvell Technology et Qualcomm, ont chuté de plus de 1 % chacun.

Wall Street a mis fin à une récente série de pertes mardi, après que des données économiques plus solides que prévu ont apaisé les craintes d'une récession imminente aux États-Unis, mais ont renforcé les paris sur une nouvelle hausse des taux d'intérêt de la Fed le mois prochain.

Les investisseurs se concentrent sur une table ronde réunissant les principaux décideurs des banques centrales, dont M. Powell et la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde, lors du forum annuel de la BCE à Sintra, au Portugal. La session commencera à 9h30 ET (1330 GMT).

"Le discours d'aujourd'hui du président de la Fed, Jerome Powell, est susceptible de renforcer la conviction que la banque centrale américaine augmentera à nouveau les taux lors de sa réunion de juillet", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell, dans une note aux clients.

"C'est un pari calculé dans la lutte contre l'inflation - mais à un moment donné, la douleur des coûts d'emprunt plus élevés sera trop forte pour de nombreuses entreprises et de nombreux consommateurs, de sorte que la Fed ne peut pas être enthousiaste avec ses décisions de taux."

Selon l'outil Fedwatch de CMEGroup, les opérateurs ont intégré 76,9 % de chances que la Fed relève ses taux d'intérêt de 25 points de base pour les porter à 5,25 %-5,50 % en juillet et s'attendent à ce que la banque centrale maintienne ses taux jusqu'à la fin de 2023. Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des sommets de plus d'un an la semaine dernière, tandis que le Dow Jones a atteint un pic de six mois avant que les commentaires hawkish de Powell ne déclenchent un mouvement de repli.

Néanmoins, un rallye inspiré par l'IA dans les secteurs de la technologie et de la croissance, ainsi que l'espoir que la Fed mette bientôt fin à sa campagne d'augmentation des taux, ont permis aux principaux indices de se diriger vers des gains trimestriels.

Les marchés attendent l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE), l'indicateur d'inflation privilégié par la Fed, les données initiales sur les demandes d'allocations chômage et la lecture finale du PIB du premier trimestre plus tard dans la semaine pour évaluer l'état de l'économie américaine. Les investisseurs surveilleront également les valeurs bancaires, la Fed devant publier les résultats 2023 de son test de résistance annuel des grandes banques après la clôture des marchés mercredi.

Ces résultats permettent de déterminer le niveau de capital dont les banques ont besoin pour rester en bonne santé et le montant qu'elles peuvent reverser aux actionnaires par le biais de rachats d'actions et de dividendes.

À 5:31 a.m. ET, le Dow e-minis était en baisse de 4 points, ou 0,01%, le S&P 500 e-minis était en baisse de 11 points, ou 0,25%, et le Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 88 points, ou 0,58%.

Uber Technologies a glissé de 1,3 % après que Daiwa Capital Markets a rétrogradé l'action. (Rapport de Sruthi Shankar à Bengaluru, édition de Vinay Dwivedi)