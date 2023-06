Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont chuté vendredi, le sentiment des investisseurs demeurant morose en raison des perspectives de taux d'intérêt hawkish du président de la Réserve fédérale Jerome Powell lors de son témoignage de deux jours devant le Congrès.

Lors de sa comparution devant la commission bancaire du Sénat, M. Powell a réitéré son opinion selon laquelle d'autres hausses de taux sont probables dans les mois à venir.

Son commentaire selon lequel la Fed procédera avec prudence a permis au S&P 500 et au Nasdaq de réaliser quelques gains lors de la session précédente, mais ils sont restés sur la voie d'une baisse hebdomadaire.

"Le bras de fer entre les baissiers et les haussiers semble être dans une impasse, avec des marchés relativement stables au cours de la semaine alors que les investisseurs évaluent la prochaine action de la Fed après que les commentaires de Powell aient suggéré que les hausses sont loin d'être terminées", a déclaré Matt Britzman, analyste actions chez Hargreaves Lansdown.

"Les investisseurs devraient s'attendre à ce que les taux soient plus élevés qu'ils ne le souhaitent et qu'ils durent plus longtemps qu'ils ne le voudraient.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les marchés obligataires tablent encore sur une hausse des taux de 25 points de base en juillet, au lieu de deux comme le suggère M. Powell.

Le président de la Fed de Richmond, Tom Barkin, a déclaré qu'il n'était toujours pas convaincu que l'inflation était sur une trajectoire régulière vers le bas, mais qu'il ne préjugeait pas de ce que la Fed devrait faire lors de sa réunion des 25 et 26 juillet.

Les rendements des bons du Trésor à 2 ans, qui reflètent le mieux les attentes en matière de taux d'intérêt, et à 10 ans ont légèrement baissé vendredi.

"Les dernières données ont aggravé les craintes d'une récession potentielle, ce qui a encore réduit l'appétit pour le risque", selon une note de la Deutsche Bank.

L'indice des directeurs d'achat de S&P Global pour l'activité manufacturière et les services américains sera dans le collimateur des investisseurs plus tard dans la journée et fournira plus d'indices sur la force de l'économie.

Les investisseurs suivront également les commentaires de James Bullard, président de la Fed de Saint-Louis, de Raphael Bostic, président de la Fed d'Atlanta, et de Loretta Mester, présidente de la Fed de Cleveland.

À 5:36 a.m. ET, le Dow e-minis était en baisse de 110 points, ou 0,32%, le S&P 500 e-minis était en baisse de 21,75 points, ou 0,49%, et le Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 101,75 points, ou 0,67%.

3M Co a grimpé de 3,5% après que l'entreprise chimique ait conclu un accord de 10,3 milliards de dollars avec un grand nombre de systèmes publics d'approvisionnement en eau aux États-Unis pour résoudre les problèmes de pollution de l'eau liés aux "produits chimiques à vie". (Reportage de Shubham Batra, Shreyashi Sanyal et Shashwat Chauhan à Bengaluru ; rédaction d'Arun Koyyur)