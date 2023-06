Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont chuté mardi, les remarques optimistes des responsables de la Réserve fédérale la semaine dernière ayant rendu les investisseurs nerveux au retour d'un long week-end, tandis qu'une baisse des taux d'intérêt moins importante que prévu en Chine a encore affaibli le sentiment.

Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a averti vendredi que "l'inflation de base ne diminue pas comme je le pensais". Le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, a déclaré qu'il était "à l'aise" avec de nouvelles augmentations de taux, étant donné que l'inflation n'était toujours pas sur la voie d'un retour à 2 %.

Selon l'outil Fedwatch de CMEGroup, 74 % des traders estiment qu'il n'y aura qu'une seule hausse des taux de 25 points de base cette année, attendue en juillet, alors que la banque centrale américaine a indiqué que les coûts d'emprunt pourraient augmenter d'un demi-point de pourcentage d'ici à la fin de l'année.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont terminé en baisse vendredi, plombés par Microsoft et d'autres poids lourds du marché, les commentaires de Waller et de Barkin ayant réduit l'optimisme quant au fait que la banque centrale approchait de la fin de ses hausses agressives de taux d'intérêt.

Les marchés attendent maintenant les commentaires d'autres responsables de la Fed, dont le vice-président de la Fed Michael Barr plus tard dans la journée, et le témoignage semestriel sur la politique monétaire du président de la Fed Jerome Powell devant la commission des affaires financières de la Chambre des représentants des États-Unis mercredi.

Pour ajouter à l'ambiance morose, la Chine a réduit ses taux de prêt de référence de 10 points de base, ce qui est moins que prévu. Il s'agit de la première réduction du taux préférentiel du pays en 10 mois, alors qu'elle cherche à soutenir sa reprise économique.

Les actions des sociétés chinoises cotées aux États-Unis, notamment Alibaba Group, JD.com et PDD Holdings, ont chuté de 2 % à 4 % dans les échanges avant bourse.

Alibaba Group a également annoncé que Daniel Zhang quitterait ses fonctions de PDG et de président du conseil d'administration pour se concentrer sur la division "cloud" de l'entreprise.

À 5:19 a.m. ET, le Dow e-minis était en baisse de 134 points, soit 0,39%, le S&P 500 e-minis était en baisse de 19 points, soit 0,43%, et le Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 80 points, soit 0,52%.

Adobe Inc a perdu 1,1 % à la suite d'un rapport selon lequel les régulateurs antitrust européens se préparaient à lancer une enquête formelle sur l'accord de rachat de 20 milliards de dollars du fabricant du logiciel Photoshop pour la plateforme de conception en nuage Figma plus tard dans l'année. (Reportage de Shristi Achar A à Bengaluru Rédaction de Vinay Dwivedi)