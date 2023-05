Les contrats à terme sur les indices boursiers américains étaient en baisse mercredi, les investisseurs attendant une lecture clé de l'inflation pour voir si la Réserve fédérale a réussi à réduire la hausse des prix.

L'indice des prix à la consommation (IPC) devrait avoir augmenté de 0,4 % le mois dernier après avoir progressé de 0,1 % en mars, tandis que l'IPC de base (excluant les composantes volatiles de l'alimentation et de l'énergie) devrait rester à 0,4 % en avril par rapport au mois précédent. Le rapport du Département du travail sera publié à 0830 ET (1230 GMT).

"Si l'IPC arrive chaud, couplé à un marché stable, des revenus décents et des emplois stables, cela pourrait ne pas être bon pour les actions futures de la Fed", a déclaré Sylvia Jablonski, PDG et directeur des investissements chez Defiance ETF.

"La direction des taux semble dépendre à nouveau des données économiques, la quasi-crise bancaire et la pénurie de liquidités n'ont pas encore été un facteur actif de changement de cap de la Fed."

La probabilité d'une baisse des taux dans un avenir proche a diminué après la publication vendredi d'un rapport solide sur l'emploi aux États-Unis, les opérateurs s'attendant désormais à ce que la banque centrale maintienne ses taux à 5-5,25 % au moins jusqu'en juillet.

Les valeurs technologiques à grande capitalisation, y compris Apple Inc et Microsoft Corp, ont baissé d'environ 0,4 % chacune dans les échanges de pré-marché.

Les rendements des bons du Trésor américain à court terme ont augmenté après la poursuite des discussions à Washington sur le relèvement du plafond de la dette américaine.

À 5:34 a.m. ET, le Dow e-minis était en baisse de 34 points, ou 0,1%, le S&P 500 e-minis était en baisse de 4,5 points, ou 0,11%, et le Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 21,5 points, ou 0,16%.

Le producteur de pétrole et de gaz Occidental Petroleum Corp a chuté de 1,5 % après que ses bénéfices du premier trimestre aient été inférieurs aux estimations des analystes.

Livent Corp a augmenté de 4,3 % après que le mineur de lithium australien Allkem Ltd a accepté d'acheter l'entreprise de fabrication de produits chimiques basée aux États-Unis pour créer une société de 10,6 milliards de dollars. (Reportage de Shreyashi Sanyal à Bengaluru ; rédaction d'Anil D'Silva)