Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement augmenté jeudi, un jour après que les minutes de la dernière réunion de politique de la Réserve fédérale aient montré que la plupart des fonctionnaires avaient une vision hawkish des taux d'intérêt, tandis que les actions de Cisco ont gagné sur des résultats trimestriels optimistes.

La plupart des décideurs politiques ont continué à donner la priorité à la lutte contre l'inflation lors de la réunion de la Fed des 25 et 26 juillet, tandis que peu de participants ont mentionné les risques pour l'économie si les taux étaient trop élevés, selon le compte-rendu de la réunion.

Les principaux indices de Wall Street ont clôturé en baisse mercredi, le compte rendu ayant alimenté les craintes d'un nouveau resserrement de la politique monétaire de la Fed, en particulier après que les récentes données sur les ventes au détail et la production industrielle ont mis en évidence la résilience de l'économie américaine.

"La lutte contre l'inflation aux États-Unis se poursuit, et le compte rendu de la réunion de la Réserve fédérale indique qu'une nouvelle hausse des taux est toujours envisagée, ce qui pourrait plonger les États-Unis dans une récession plus profonde", a déclaré Susannah Streeter, responsable des questions monétaires et des marchés chez Hargreaves Lansdown.

Soutenant les contrats à terme jeudi, Cisco Systems a gagné 2,9 % dans les échanges avant bourse après que les résultats du quatrième trimestre du fabricant d'équipements de réseau aient battu les estimations et que son PDG ait parlé des opportunités offertes par l'intelligence artificielle.

Les actions du détaillant Walmart ont progressé de 1,0 % avant la publication de ses résultats trimestriels plus tard dans la journée.

Sur le front des données économiques, un rapport du Département du travail prévu à 8h30 ET (1230 GMT) devrait montrer que les demandes hebdomadaires initiales de chômage ont diminué à 240 000 la semaine dernière, contre 248 000 la semaine précédente. Les chiffres, qui pourraient potentiellement signaler un marché du travail tendu, seront analysés pour obtenir des indices supplémentaires sur la trajectoire des taux d'intérêt américains. Selon l'outil Fedwatch de CME Group, les opérateurs parient sur une pause dans la hausse des taux de la Fed en septembre et ne sont plus que 86,5 %, contre 89 % environ une semaine plus tôt.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis 10 mois jeudi, tandis que le rendement des bons du Trésor à deux ans, qui reflète le mieux les attentes en matière de taux d'intérêt à court terme, a légèrement baissé pour atteindre 4,97 %.

Nvidia a augmenté de 1 %, dépassant ses pairs à croissance mégacap. Ses actions ont augmenté cette semaine, les analystes ayant relevé leurs objectifs de prix avant les résultats trimestriels du concepteur de puces à la fin du mois, Oppenheimer étant le dernier à avoir relevé son objectif de prix jeudi.

À 5:24 a.m. ET, le Dow e-minis était en hausse de 52 points, soit 0,15%, le S&P 500 e-minis était en hausse de 7,25 points, soit 0,16%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 27,75 points, soit 0,19%.

Les actions de Ball Corp ont grimpé de 5,1% après que le britannique BAE Systems ait accepté d'acheter les actifs aérospatiaux du fournisseur de canettes de bière pour environ 5,55 milliards de dollars. (Reportage d'Amruta Khandekar, édition de Vinay Dwivedi)