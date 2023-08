Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement augmenté vendredi avant le discours très attendu du président de la Réserve fédérale Jerome Powell au sommet de Jackson Hole, qui pourrait donner des indications sur la direction que la banque centrale prendrait en matière de taux d'intérêt.

M. Powell devrait prononcer un discours à 10 h 05 ET (1405 GMT) lors d'une conférence de recherche à laquelle participeront les principaux banquiers centraux du monde.

Les investisseurs seront attentifs aux signes d'une tendance dovish dans le commentaire, bien que les analystes pensent que M. Powell s'en tiendra probablement à la rhétorique de la Fed sur les taux d'intérêt, qui dépend des données.

"Il est peu probable que M. Powell soit aussi optimiste qu'il l'était l'année dernière, mais il ne voudra pas non plus crier victoire", a déclaré Michael Hewson, analyste en chef chez CMC Markets.

"Comme nous le savons déjà d'après les récents commentaires de divers responsables de la Fed, il est clair que la Fed pense que la lutte contre l'inflation est loin d'être terminée, et dans ce contexte, il est peu probable qu'il nous réserve des surprises pessimistes."

Une série de données économiques solides, y compris une baisse des demandes d'allocations chômage la semaine dernière, a signalé une demande de consommation robuste et un marché du travail tendu, atténuant les espoirs que la Fed pourrait être proche de la fin de son cycle d'augmentation des taux d'intérêt.

Les actions restant sous pression, le rendement des bons du Trésor à 10 ans a augmenté pour la deuxième journée. Selon l'outil FedWatch du CME Group, les traders parient sur une pause dans les hausses de taux de la Fed en septembre, passant de 89 % il y a une semaine à 80,5 %.

Néanmoins, le Nasdaq, à forte composante technologique, a augmenté de 1,3 % cette semaine, en grande partie grâce à une hausse des actions des grandes capitalisations boursières à l'approche des résultats du deuxième trimestre de Nvidia, qui ont été publiés mercredi.

Les actions de Nvidia étaient en hausse de 1 % dans les échanges avant bourse vendredi, après avoir presque effacé tous leurs gains au cours de la session précédente, certains traders ayant pris leurs bénéfices à la suite d'une prévision exceptionnelle de la part du concepteur de puces.

Les actions d'autres grandes capitalisations boursières ont été mitigées, avec Tesla en hausse de 0,3 % et Microsoft stable.

À 5:22 a.m. ET, le Dow e-minis était en hausse de 70 points, ou 0,21%, le S&P 500 e-minis était en hausse de 8,25 points, ou 0,19%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 7 points, ou 0,05%.

Les actions de Marvell Technology Inc ont chuté de 4,1% après que le fabricant de puces ait affiché une baisse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, en raison de la faiblesse du marché des entreprises.

Hawaiian Electric a chuté de 21,6 % après que le comté de Maui a intenté un procès à la compagnie d'électricité, l'accusant d'avoir agi avec négligence en n'éteignant pas ses équipements, ce qui a déclenché des incendies de forêt.