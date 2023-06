Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement augmenté dans les premières heures de jeudi après que la Chambre des représentants a adopté un projet de loi visant à suspendre le plafond de la dette nationale.

Le projet de loi visant à suspendre le plafond de la dette de 31 400 milliards de dollars a été adopté mercredi avec le soutien de la majorité des démocrates et des républicains. Il va maintenant être transmis au Sénat, qui doit adopter la mesure avant la date limite de lundi, date à laquelle le gouvernement devrait être à court d'argent pour payer ses factures.

"Le projet de loi est maintenant transmis au Sénat, où nous pensons qu'il franchira l'obstacle des 60 voix après quelques manœuvres politiques et procédurales", ont déclaré les analystes de BTIG.

À 5:41 a.m. ET, les e-minis du Dow Jones étaient en hausse de 21 points, soit 0,06%, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 7 points, soit 0,17%, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 3 points, soit 0,02%.

Même après l'adoption du projet de loi, les échanges sont restés dans une fourchette étroite, les investisseurs se concentrant sur les indicateurs économiques, qui donneront le ton à la Réserve fédérale américaine et fourniront plus de détails sur l'impact de son cycle agressif de relèvement des taux d'intérêt sur l'économie.

Plus tard dans la journée, le rapport national sur l'emploi ADP devrait montrer que les emplois privés ont probablement augmenté de 170 000 postes en mai, après 296 000 ajouts en avril.

Ce rapport arrivera avant le rapport sur l'emploi de mai du département du travail, très surveillé, qui doit être publié vendredi et qui pourrait décider d'une éventuelle hausse des taux d'intérêt.

La probabilité d'une augmentation de 25 points de base lors de la réunion politique de la Fed des 13 et 14 juin est tombée à environ 37 % après les commentaires des responsables de la banque centrale, qui penchaient en faveur d'une pause momentanée dans les augmentations.

Les commentaires de Philip Jefferson, gouverneur de la Fed et candidat à la vice-présidence, et de Patrick Harker, président de la Fed de Philadelphie, ont indiqué mercredi qu'ils penchaient en faveur d'un "saut" dans la hausse des taux.

Parmi les premiers mouvements, les actions de Salesforce Inc ont chuté de 5,5 % dans les échanges de pré-marché après avoir affiché son rythme de croissance des revenus le plus lent en 13 ans. (Reportage de Shreyashi Sanyal à Bengaluru ; Rédaction de Shounak Dasgupta)