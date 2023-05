Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont été modérés lundi, au début d'une semaine riche en données économiques, y compris une mesure clé de l'inflation qui sera scrutée pour savoir si la Réserve fédérale réussit dans sa tentative de refroidir les prix.

À 5:06 a.m. ET, le Dow e-minis était en hausse de 33 points, ou 0,1%, le S&P 500 e-minis était en hausse de 1 point, ou 0,02%, et le Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 15,5 points, ou 0,12%.

Les indices boursiers américains se sont redressés en fin de semaine vendredi, le Dow Jones Industrial Average affichant sa plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis le 6 janvier, après les résultats positifs d'Apple Inc. et les données sur l'emploi aux États-Unis qui mettent en évidence la résistance du marché du travail.

L'accent sera mis sur les données d'inflation du département du travail mercredi, qui devraient montrer que l'indice des prix à la consommation (IPC) a probablement augmenté de 0,4 % en avril, après avoir augmenté de 0,1 % en mars, alors qu'en excluant les composantes volatiles de l'alimentation et de l'énergie, l'IPC a probablement augmenté de 0,4 % le mois dernier.

Les données sur les prix à la production, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage et le sentiment des consommateurs sont toutes prévues au cours de la semaine.

Ces données aideront les investisseurs à évaluer si le cycle de resserrement agressif de la Fed - y compris son dernier relèvement de 25 points de base la semaine dernière - contribue à freiner l'inflation, mais aussi si les craintes de stagflation sont fondées.

"Les attentes du marché concernant des réductions dès l'été sont basées sur une prévision trop optimiste d'une désinflation rapide", a écrit Paolo Zanghieri, économiste principal chez Generali Investments, dans une note. "Quoi qu'il en soit, une stabilisation de l'inflation à 3 % ne serait pas suffisante pour que la Fed commence à assouplir ses taux.

Les actions des banques régionales ont étendu leurs gains dans le marché préliminaire, avec PacWest Bancorp sautant 13,5% après que la société ait annoncé son dividende trimestriel. Les autres banques, Western Alliance Bancorp, Comerica Inc et Zions Bancorp ont progressé de 2,8 % à 4,9 %.

Les actions de ces créanciers régionaux ont rebondi vendredi après les baisses liées à l'effondrement de First Republic Bank.

American Airlines Group Inc a augmenté de 1,9 % après que J.P. Morgan a relevé son évaluation de l'action de la société de "neutre" à "surpondéré", tandis que Southwest Airlines Co a chuté de 1,3 % après que JPM a rétrogradé son action de "surpondéré" à "neutre". (Reportage de Shreyashi Sanyal à Bengaluru ; rédaction de Nivedita Bhattacharjee)