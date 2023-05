Les dépôts dans les banques américaines ont augmenté au début du mois de mai, après avoir atteint leur niveau le plus bas en près de deux ans, tandis que les prêts bancaires ont peu varié à un niveau record, selon les données de la Réserve fédérale publiées vendredi.

Les dépôts ont atteint 17,16 billions de dollars au cours de la semaine qui s'est achevée le 3 mai, soit une hausse d'environ 67 milliards de dollars, ce qui représente la première augmentation en quatre semaines, selon l'aperçu hebdomadaire des actifs et des passifs du système bancaire établi par la Réserve fédérale. Les dépôts, qui avaient considérablement baissé après l'effondrement de la Silicon Valley Bank en mars, ont augmenté dans les grandes et les petites banques.

Le total des crédits bancaires est resté stable à 17,37 billions de dollars, tandis que les prêts et les crédits-bails accordés aux ménages et aux entreprises américaines se sont maintenus à un niveau record de 12,12 billions de dollars, bien que la croissance annuelle des prêts soit désormais la plus faible depuis environ un an.