Les dépôts dans toutes les banques commerciales américaines ont diminué la semaine dernière et le crédit global accordé par les banques a également baissé, selon les données de la Réserve fédérale publiées vendredi.

Les dépôts de la semaine se terminant le 10 mai ont totalisé 17,10 trillions de dollars sur une base non corrigée des variations saisonnières, en baisse par rapport aux 17,16 trillions de dollars de la semaine précédente, selon l'aperçu hebdomadaire des actifs et des passifs du système bancaire établi par la Fed. Les dépôts, qui avaient fortement baissé après l'effondrement de la Silicon Valley Bank en mars, ont diminué dans les grandes banques et n'ont guère changé dans les plus petites.

Parallèlement, les crédits accordés par les banques ont baissé à 17,32 billions de dollars, contre 17,37 billions de dollars la semaine précédente, en raison d'une diminution des avoirs en titres. Les prêts et les crédits-bails ont connu des baisses modestes.