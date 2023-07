Les détaillants australiens s'apprêtent à vivre une période sombre au cours de cette année fiscale, car les taux d'intérêt élevés compriment les budgets des ménages, en particulier pour les dépenses discrétionnaires, a déclaré Citigroup jeudi, et les nouvelles hausses de taux attendues sont susceptibles d'ébranler encore plus la confiance.

Le courtier a réduit ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2024 pour le détaillant d'électronique JB Hi-Fi, le détaillant de mode Premier Investments, le détaillant de pièces automobiles Super Retail et le conglomérat de vente au détail Wesfarmers.

Les taux australiens ont bondi de 400 points de base pour atteindre 4,10 % en un peu plus d'un an, leur plus haut niveau depuis 11 ans, ce qui, selon Citi, a réduit le budget des ménages de 18 milliards de dollars australiens (12 milliards de dollars) au cours de l'exercice 2023 et affectera les budgets de 23 milliards de dollars australiens au cours de l'exercice qui a débuté le 1er juillet.

"Il semble que les deux récentes hausses de taux (en mai et juin) après la pause d'avril aient été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, poussant certains consommateurs à restreindre leurs dépenses", ont écrit les analystes de Citi Adrian Lemme et James Wang dans une note.

Ils estiment que les taux élevés ont fait augmenter les dépenses d'intérêt nettes des ménages d'environ 30 milliards de dollars australiens sur cinq ans jusqu'en 2024.

"Étant donné que Citi prévoit deux autres hausses de taux, nous pensons que la confiance restera déprimée pour l'instant", ont déclaré les analystes.

Le mois dernier, UBS a également mis en garde contre un ralentissement significatif des dépenses de consommation au cours de l'exercice 2024 en raison de l'augmentation du coût de la vie dans un contexte de ralentissement de la croissance mondiale.

Les entreprises de consommation ont terminé la journée de jeudi en territoire négatif, le poids lourd Wesfarmers perdant 2,8 %, tandis que JB Hi-Fi, Harvey Norman et Domino's Pizza Enterprises perdaient entre 1,8 % et 3,2 %.

Coles Group et Woolworths ont perdu moins de 1 %.

Le point positif du rapport de Citi est qu'il s'attend à ce que les conditions du commerce de détail se redressent au cours de l'exercice 2025 en raison des réductions d'impôts de cet exercice, de l'augmentation de la population due à la migration et de la reprise attendue des prix de l'immobilier au cours du prochain semestre.

La dernière recommandation de Citi, l'objectif de prix et l'opinion sur les bénéfices :

Société Notation Prix Dernière action EBIT (A$ MLN)

Objectif (A$) prix (A$)

FY23 FY24 FY25

Coles Group Buy 20,20 18,14 1 990,0 2 048,6 2 234,9

JB Hi-Fi Neutre 48,00 44,11 788,6 560,7 571,3

Premier Investments Neutre 22,40 20,18 343,5 265,3 294,4

Super Retail Neutre 12,00 11,82 433 342,3 349

Wesfaremers Vendre 40,00 48,41 3 672,0 3 548,0 4 181,0

Woolworths Acheter 42,20 39,19 3 458,4

($1 = A$1.5011)