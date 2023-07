Les actions et les devises des marchés émergents ont été touchées mercredi par de nouvelles preuves d'une reprise post-pandémique inégale en Chine. Le compte-rendu de la réunion de la Réserve fédérale figure également sur les listes de surveillance des traders à la recherche d'indices sur les taux d'intérêt américains.

L'indice MSCI des actions des pays émergents a chuté de 0,7 %, s'apprêtant à mettre fin à une série de trois jours de hausse, entraînée par une baisse de 0,8 % de l'indice des valeurs vedettes chinoises, fortement pondéré.

Une enquête auprès du secteur privé a montré que l'activité des services en Chine a progressé à son rythme le plus lent en cinq mois en juin en raison d'un affaiblissement de la demande, ce qui s'ajoute aux données récentes indiquant que la deuxième économie mondiale a perdu de la vitesse au deuxième trimestre en raison d'une déflation croissante, d'un taux de chômage élevé chez les jeunes et d'une demande étrangère atone.

La jauge des devises a baissé de 0,2 %, le forint hongrois et le zloty polonais perdant 0,2 % et 0,5 % par rapport à l'euro.

Les investisseurs surveilleront les minutes de la réunion de juin de la Fed américaine et les décisions politiques des banques centrales du Sri Lanka et de la Roumanie plus tard dans la journée.

"Nous ne prévoyons pas de changement dans les taux d'intérêt ... malgré la désinflation, l'inflation de base reste une préoccupation pour la banque centrale, a déclaré Frantisek Taborsky, stratège EMEA FX & Fixed Income d'ING, qui s'attend à ce que la Banque nationale de Roumanie maintienne un ton hawkish et réduise les taux en janvier.

"La politique et le marché se concentrent principalement sur la gestion des liquidités sur le marché.

La livre turque était en baisse après que l'inflation mensuelle ait atteint un taux inférieur aux attentes de 3,92 % en juin, après un plongeon de la monnaie suite à la réélection du président Tayyip Erdogan.

Pendant ce temps, la banque centrale hongroise a noté mardi des risques dans le projet de budget 2024, soulignant un déficit plus élevé que l'objectif de 2,9 % du PIB fixé par le gouvernement.

Le rouble russe s'est affaibli, revenant à la barre des 90 contre le dollar, la demande de devises étrangères étant supérieure à l'offre et les troubles politiques intérieurs du mois dernier limitant l'appétit pour le risque.

Le rouble est l'une des monnaies les moins performantes au monde, en baisse de 24 % jusqu'à présent en 2023.

Les données ont montré que le secteur des services de la Russie s'est développé en juin, sous l'impulsion de nouvelles entreprises d'exportation et d'une augmentation de la création d'emplois.

Le rand sud-africain a glissé de 0,3 % après qu'une enquête ait montré que l'activité du secteur privé s'est contractée pour le quatrième mois en juin, la hausse des prix continuant à peser sur la demande des entreprises.

À l'inverse de la tendance, la roupie et les actions sri-lankaises ont progressé grâce à l'optimisme persistant concernant l'approbation par le parlement du pays d'un plan clé de restructuration de la dette intérieure.

Ailleurs, la banque centrale du Kazakhstan a maintenu son principal taux d'intérêt inchangé à 16,75 %, déclarant qu'elle envisagerait une réduction prudente en août, tandis que les données ont montré que l'activité de l'industrie des services a augmenté en juin pour le quatrième mois.

Le tenge a augmenté de 0,5%, atteignant son plus haut niveau en six semaines.

L'inflation globale en Thaïlande a augmenté de manière inattendue en juin, mais à son rythme le plus lent depuis 22 mois, et le ministère du commerce a revu à la baisse ses prévisions de hausse des prix à la consommation pour l'ensemble de l'année. Le baht thaïlandais a augmenté de 0,1 %.

Pour le GRAPHIQUE sur les performances des marchés des changes émergents en 2023, voir http://tmsnrt.rs/2egbfVh Pour le GRAPHIQUE sur les performances de l'indice MSCI des pays émergents en 2023, voir https://tmsnrt.rs/2OusNdX

Pour des informations sur les marchés émergents

Pour le rapport sur le marché de l'EUROPE CENTRALE, voir

Pour une étude de marché sur la TURQUIE, voir

Pour le rapport sur le marché de la RUSSIE, voir (Rapport d'Ankika Biswas à Bengaluru ; Rédaction de Raissa Kasolowsky)