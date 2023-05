Les dollars australien et néo-zélandais ont chuté à leur plus bas niveau en une semaine vendredi sur fond de craintes d'un ralentissement de l'économie mondiale, tandis que les obligations locales ont prolongé un rallye mondial.

L'Aussie se sentait mal aimé à 0,6686 $ et se dirigeait vers une baisse hebdomadaire de 0,8%, après avoir chuté de 1,1% pendant la nuit jusqu'à 0,6689 $.

Il a également franchi un niveau de soutien clé de la moyenne mobile de 200 jours de 0,6724 $, et vise maintenant le bas d'avril de 0,6573 $.

Le dollar kiwi a baissé de 0,6 % à 0,6256 $, après avoir chuté de 1,1 % pendant la nuit à 0,6289 $, un creux d'une semaine. Il est en baisse de 0,5% pour la semaine et a pour support la moyenne mobile de 21 jours de 0,6221$.

Les deux Antipodes ont été affectés par une série de données en provenance de Chine cette semaine, qui suggèrent que le rebond de l'économie chinoise après la crise du COVID pourrait s'essouffler. Les nouveaux prêts bancaires ont fortement chuté, les prix à la consommation ont augmenté au rythme le plus lent depuis plus de deux ans et les importations se sont contractées de manière inattendue, entraînant une chute des prix des matières premières, du cuivre au pétrole en passant par le minerai de fer.

La nuit dernière, les données américaines ont montré que les demandes d'allocations chômage avaient atteint leur niveau le plus élevé en un an et demi la semaine dernière, tandis que les prix à la production ont augmenté au rythme annuel le plus faible en plus de deux ans, ce qui laisse présager un ralentissement potentiellement plus brutal de la plus grande économie du monde.

"L'AUD/USD continue de montrer ses caractéristiques notoires de 'montée des marches, descente de l'ascenseur', la dernière cette semaine suite à la faiblesse de l'inflation chinoise et des données sur le crédit", a déclaré Ray Attrill, responsable des marchés de change à la NAB.

M. Attrill a déclaré que l'Aussie peut tirer un certain soutien d'un resserrement supplémentaire de la part de la Reserve Bank of Australia, étant donné que les marchés n'ont pas encore pris en compte ce resserrement, les données sur la croissance des salaires de la semaine prochaine étant importantes pour déterminer la décision de la banque.

"Il est certain qu'au moins un nouveau relèvement devra être effectué comme condition préalable à la remontée de l'AUD/USD vers une 'poignée de 7' dès le troisième trimestre."

Les marchés parient que la RBA maintiendra très certainement ses taux lors de la prochaine réunion en juin, tout en envisageant une hausse en août.

Les obligations australiennes ont augmenté pour la deuxième session consécutive. Les rendements australiens à trois ans ont baissé de 9 points de base (pb) à 3,010%, le plus bas en une semaine, tandis que les 10 ans ont baissé de 10 pb à 3,321%. (Reportage de Stella Qiu ; Rédaction de Kim Coghill)