Les dollars australien et néo-zélandais se sont maintenus dans des fourchettes étroites avant les données sur l'inflation américaine mercredi, les traders ayant tempéré les attentes que les taux de la Fed pourraient avoir atteint leur maximum et les inquiétudes concernant les négociations sur le plafond de la dette à Washington ayant limité la confiance.

L'Aussie a peu changé à 0,6762 $, après avoir baissé de 0,3% la nuit dernière à 0,6747 $, alors que le billet vert a légèrement augmenté sur fond de craintes concernant les négociations sur le plafond de la dette américaine et les marchés d'actions qui ont pris un tournant pour le pire.

Il fait face à une résistance à un sommet de trois semaines de 0,6804 $ touché il y a seulement deux jours et a un soutien à la moyenne mobile de 200 jours de 0,6727 $.

Le dollar kiwi changeait de mains à 0,6337 $, après avoir également glissé de 0,2 % à un niveau aussi bas que 0,6319 $. La résistance se situe à 0,6358 $, tandis que le support majeur se trouve à 0,6160 $.

Les marchés attendent avec impatience les données sur l'inflation américaine plus tard dans la journée de mercredi, après qu'un rapport solide sur l'emploi la semaine dernière ait mis à mal les espoirs à court terme d'un assouplissement de la part de la Réserve fédérale. Les économistes estiment que l'inflation reste stable, prévoyant une augmentation de 0,4% en avril pour l'IPC global et l'IPC de base.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux prévoient un pic pour les taux tout en envisageant des réductions de 60 points de base d'ici la fin de l'année.

"Un IPC plus élevé que prévu est très négatif pour les actifs à risque, car il incite la Fed à agir, créant un conflit tripartite entre les préoccupations liées à l'inflation, le ralentissement de la croissance et la nécessité de s'attaquer aux problèmes du secteur bancaire", a déclaré Alan Ruskin, stratège international en chef à la Deutsche Bank.

"Inversement, un indice des prix à la consommation plus faible que prévu est très positif pour le risque et les devises à fort coefficient de bêta comme l'australien, le kiwi et le dollar canadien dans les pays du G10.

Le gouvernement australien a annoncé mardi son premier excédent budgétaire en 15 ans, ce qui lui permet d'accorder une aide aux familles à faible revenu pour faire face au coût de la vie, une décision que les marchés ont accueillie favorablement.

George Tharenou, économiste en chef chez UBS, a déclaré que l'orientation générale des perspectives budgétaires est toujours stimulante, ajoutant qu'il y a un risque croissant que la Banque de réserve d'Australie augmente à nouveau ses taux, très probablement en juillet.

"Plus loin, nous pensons également que la RBA ne réduira probablement pas le taux d'escompte cette année", a déclaré M. Tharenou.

Le gouvernement prévoit de vendre environ 75 milliards de dollars australiens (51 milliards de dollars) d'obligations du Trésor au cours de l'année qui s'achève en juin 2024, contre environ 80 milliards de dollars australiens pour l'année 2022/23 en cours.