Les dollars australien et néo-zélandais ont légèrement augmenté mardi, après que le dollar américain et les rendements du Trésor à court terme aient baissé avant les données sur l'inflation qui pourraient faire pencher la balance en faveur d'une pause dans les taux d'intérêt de la Réserve fédérale cette semaine.

L'Aussie a augmenté de 0,2 % à 0,6762 $, après avoir atteint un nouveau sommet d'un mois à 0,6774 $ vendredi. Cela reste la résistance à court terme, tandis que le soutien majeur se trouve à la moyenne mobile de 200 jours de 0,6689 $.

Le dollar kiwi a augmenté de 0,1% à 0,6130$, après avoir atteint un plus haut de trois semaines à 0,6153$ vendredi. La résistance se situe autour de 0,6150 $, tandis que le support se trouve à la moyenne mobile de 21 jours de 0,6125 $.

Les deux ont volé en éclats après que le dollar américain ait glissé un peu en Asie sur les attentes d'une pause dans le cycle de hausse des taux d'intérêt de la Fed mercredi.

Le rapport sur l'inflation américaine prévu plus tard dans la journée de mardi devrait montrer un ralentissement bienvenu de l'inflation à la consommation en mai, l'inflation globale se réduisant à un taux annuel de 4,1 % par rapport à 4,9 % en avril, un résultat qui renforcerait les arguments en faveur d'une pause de la Fed.

Les marchés estiment actuellement à 80 % les chances que la Fed maintienne ses taux lors de la réunion de cette semaine.

Plus tôt dans la journée, la faiblesse des résultats des enquêtes sur les entreprises et les consommateurs australiens et la décision de la Chine de réduire son taux directeur à court terme ont pesé sur l'Aussie.

"L'Aussie a souffert de quelques secousses dans son 'heure de faiblesse' lorsque les données australiennes ont été publiées en même temps que les échanges avec la Chine", a déclaré Sean Callow, stratège principal en matière de devises chez Westpac.

L'Aussie a glissé sous 0,6740 alors que le yuan s'est affaibli suite à la réduction des prises en pension de la Banque Populaire de Chine, mais s'est ensuite redressé alors que le dollar américain perdait du terrain, a-t-il dit.

Les rendements des obligations d'État australiennes ont baissé mardi. Le rendement de référence à 10 ans a baissé de 5 points de base (pb) à 3,910% tandis que les rendements à trois ans ont glissé de 1 pb à 3,838%. (Reportage de Stella Qiu ; Rédaction de Jamie Freed)