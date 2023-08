Les dollars australien et néo-zélandais ont chuté à leur plus bas niveau depuis neuf mois lundi, alors que des données désastreuses sur le crédit et de nouveaux problèmes immobiliers en Chine ont renforcé les inquiétudes sur la santé de leur principal marché d'exportation.

Le dollar australien a chuté de 0,5 % à 0,6461 $, rebondissant un peu d'un creux de neuf mois de 0,6456 $ atteint plus tôt dans la session. Il trouve un soutien à 0,6459 $, un plus bas de 2023 en mai, après une baisse de 1,1 % la semaine dernière.

Le kiwi a chuté de 0,4 % à 0,5959 $, son plus bas niveau depuis le 10 novembre, et a franchi un niveau de soutien clé de 0,5986 $, qui se transforme en une résistance majeure. Il est soutenu par un niveau graphique de 0,5906 $, après une chute de 1,9 % la semaine précédente.

Les deux monnaies des antipodes ont été mises sous pression par de nouvelles difficultés sur le marché immobilier chinois, un pilier de l'industrie qui dépend fortement du minerai de fer australien pour la fabrication de l'acier. Country Garden , le plus grand promoteur immobilier privé du pays, a vu lundi ses actions chuter à un niveau record et ses obligations être vendues.

Les données désastreuses sur le crédit publiées vendredi en fin de journée suggèrent également que la demande intérieure est restée incroyablement faible, même après que les responsables politiques ont réduit les taux d'intérêt.

Le yuan offshore a baissé de 0,2 % à 7,2763 pour un dollar, son niveau le plus bas depuis deux mois et demi, et a menacé un niveau de soutien majeur de 7,2856. Une rupture de ce niveau le ramènerait à des niveaux qui n'ont pas été atteints depuis novembre de l'année dernière.

"Je pense que la tendance baissière du dollar australien peut se poursuivre. Je pense que les prix des matières premières peuvent continuer à baisser en raison de la très faible reprise de l'économie chinoise, et l'Aussie pourrait bien atteindre nos prévisions plus tôt que prévu", a déclaré Carol Kong, stratège en devises à la Commonwealth Bank of Australia.

La CBA prévoit que la monnaie continuera à baisser pour atteindre 64 cents d'ici la fin de l'année.

En ce qui concerne l'avenir, les salaires australiens et les données sur la main-d'œuvre sont les principaux événements nationaux de cette semaine. Les économistes s'attendent à ce que la croissance des salaires s'accélère légèrement pour atteindre 0,9 % au dernier trimestre, contre 0,8 % précédemment, tandis que l'économie devrait avoir ajouté 15 000 emplois, après deux mois consécutifs de surprises à la hausse.

Les obligations locales ont prolongé la vente globale de vendredi. Les rendements australiens à trois ans ont augmenté de 7 points de base pour atteindre 3,901 %, leur plus haut niveau depuis deux semaines, tandis que les rendements à dix ans ont également augmenté de 7 points de base pour atteindre leur plus haut niveau depuis un mois, à savoir 4,195 %.