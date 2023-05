Les dollars australien et néo-zélandais ont rebondi après avoir atteint leur plus bas niveau en deux semaines lundi, après avoir été affectés par les inquiétudes concernant la croissance mondiale, le plafond de la dette américaine et la hausse des prévisions d'inflation aux États-Unis, tandis que les rendements locaux ont grimpé.

L'Aussie a augmenté de 0,3 % à 0,6660 $, après une chute de 1,6 % la semaine dernière - la plus importante en deux mois - à un plus bas de deux semaines de 0,6637 $. Il fait maintenant face à une résistance majeure à la moyenne mobile de 200 jours de 0,6723 $ et a un soutien au creux d'avril de 0,6573 $.

Le dollar kiwi a également augmenté de 0,2% à 0,6205 $, après avoir plongé de 1,7% vendredi pour atteindre un plus bas de deux semaines de 0,6185 $, pénalisé par un assouplissement des prévisions d'inflation en Nouvelle-Zélande. Il est en baisse de 1,6% pour la semaine et a un support à 0,6160$.

Les deux monnaies ont été accablées par les préoccupations de croissance provenant du plus grand partenaire commercial de leur pays d'origine, la Chine, après qu'une série de données décevantes ait frappé les prix des produits de base, du cuivre au minerai de fer en passant par le pétrole.

En fin de journée vendredi, une enquête de l'Université du Michigan a montré que le moral des consommateurs américains avait chuté à son plus bas niveau depuis six mois et que les prévisions d'inflation à long terme avaient atteint leur plus haut niveau depuis 2011, ce qui a fait grimper le dollar américain et les rendements des bons du Trésor.

Les traders estiment que la probabilité que la Réserve fédérale maintienne ses taux est de 17,7 %, contre 8,5 % il y a une semaine. Toutefois, le marché prévoit encore jusqu'à trois réductions d'un quart de point d'ici la fin de l'année.

Le rebond de l'Aussie pourrait être favorisé par la tendance au resserrement de la Reserve Bank of Australia après que la banque centrale ait surpris avec une hausse des taux au début du mois, alors que les marchés s'attendaient à une pause prolongée.

Lundi, la National Australia Bank a revu à la hausse ses projections concernant le pic du taux d'escompte, prévoyant qu'au moins une hausse supplémentaire, portant les taux d'intérêt à 4,1 %, sera probablement nécessaire pour ramener l'inflation à son niveau cible d'ici la mi-2025.

"Nous n'exclurions pas la perspective d'une hausse supplémentaire à 4,35% si les données restent plus fortes plus longtemps", ont déclaré les économistes de la NAB dans une note à ses clients.

La RBA doit publier les minutes de la décision de mai mardi. Actuellement, les marchés ont évalué à 87 % les chances d'une pause en juin, tout en considérant un risque plus élevé d'un mouvement en août ou en septembre.

Les rendements obligataires locaux ont augmenté. Les rendements australiens à trois ans ont gagné 8 points de base (pb) à 3,107%, tandis que les 10 ans ont augmenté de 7 pb à 3,399%.