Les dollars australien et néo-zélandais se sont éloignés de leurs plus hauts niveaux de plusieurs semaines lundi, un jour férié aux Etats-Unis proposant une excuse pour matérialiser les gains importants enregistrés récemment, tandis que les perspectives optimistes concernant les taux australiens ont soutenu une hausse importante du yen.

Le dollar australien s'est replié à 0,6855 $, après avoir bondi de près de 2 % la semaine dernière pour atteindre un sommet de quatre mois de 0,6900 $, qui était également un niveau de retracement majeur. Le dollar australien a gagné quatre cents en moins de trois semaines et une pause s'impose.

Le dollar kiwi a baissé à 0,6220 $, après avoir augmenté de 1,7 % la semaine dernière pour atteindre un sommet de trois semaines à 0,6247 $. Le prochain objectif graphique majeur se situe juste au-dessus de 0,6300 $.

Les gains reflètent une amélioration générale du sentiment de risque mondial, combinée à un changement radical dans les attentes des investisseurs pour des taux australiens plus élevés et des données optimistes sur l'emploi.

Les marchés à terme impliquent maintenant que le taux actuel de 4,1 % atteindra un sommet autour de 4,6 %, un changement marqué par rapport à il y a un mois, lorsque certains pensaient que 3,85 % serait le sommet.

"Comme cela a été le cas à l'étranger, l'inflation s'est avérée persistante et lente à réagir au resserrement de la politique monétaire", a déclaré Adam Boyton, responsable de l'économie australienne chez ANZ. "Nous continuons à penser que la RBA a encore des choses à faire et nous prévoyons un pic du taux d'escompte à 4,60 % en août.

Westpac et NAB s'attendent également à ce que la Reserve Bank of Australia (RBA) relève son taux en juillet et en août, tandis que la CBA prévoit un maximum de 4,35 %.

Goldman Sachs prévoit des hausses en juillet, août et septembre, compte tenu de la vigueur du rapport sur l'emploi de mai.

"À 3,55 %, nous notons que le taux de chômage australien est désormais inférieur de 36 points de base à son niveau de mai 2022, bien que la RBA ait augmenté ses taux de 400 points de base depuis lors", ont écrit les analystes de Goldman Sachs.

Le procès-verbal de la réunion de politique générale de juin de la RBA, mardi, proposera plus d'indices sur les perspectives, ainsi qu'un discours de Michelle Bullock, gouverneur adjoint de la RBA.

Le changement de point de vue a vu les rendements des obligations australiennes à 10 ans augmenter de 70 points de base au cours du mois dernier pour atteindre 4,0 %, des sommets qui n'avaient pas été atteints depuis janvier dernier.

Cela a élargi l'écart par rapport aux rendements aux États-Unis et, en particulier, au Japon, où la politique monétaire reste très souple.

L'écart par rapport aux rendements japonais à 10 ans est à son plus haut niveau cette année, à 360 points de base, après avoir rebondi d'un plus bas de 272 points de base en avril.

Cette divergence a permis à l'Aussie d'atteindre son plus haut niveau en neuf mois à 97,67, après avoir bondi de 3,8 % la semaine dernière pour atteindre son plus haut niveau de 2022 à 98,43. (Reportage de Wayne Cole ; Rédaction de Sonali Paul)