Les dollars australien et néo-zélandais ne se sont pas éloignés des niveaux de soutien clés mardi, avant le symposium de Jackson Hole de la Réserve fédérale plus tard cette semaine, tandis que les rendements locaux ont atteint leur plus haut niveau depuis neuf ans, parallèlement à une vente d'obligations à l'échelle mondiale.

Le dollar australien a peu changé à 0,6413 $, après avoir évolué entre 0,6388 $ et 0,6421 $ au cours de la nuit.

La reprise économique chancelante de la Chine, la force du dollar américain et les attentes selon lesquelles la Reserve Bank of Australia en a fini avec les hausses de taux d'intérêt ont fait chuter l'Aussie.

Il a atteint la semaine dernière un creux de neuf mois à 0,6365 $, où il continue de trouver un soutien solide, et a perdu 11 % depuis le sommet atteint en février. Pour un rebond significatif, il devrait dépasser les 0,6450 $.

Le dollar kiwi a oscillé autour de 0,5929 $, après avoir rebondi sur un nouveau creux de neuf mois de 0,5897 $ pendant la nuit et avoir terminé à peu près stable. Il a perdu 10% depuis le sommet atteint en février.

Plus tôt dans la journée, un rebond du yuan offshore, stimulé par une fixation beaucoup plus ferme que prévu par la banque centrale chinoise, a aidé les deux monnaies à augmenter brièvement, mais le yuan a rapidement perdu ces gains.

Les monnaies des Antipodes servent souvent de substitut liquide au yuan, en raison des exportations de la région vers la Chine.

Compte tenu de la tendance baissière, les analystes de la National Australia Bank ont réduit mardi leurs prévisions pour le dollar australien à 66 cents d'ici la fin de l'année, contre une estimation précédente de 72 cents.

"Bien que nous reconnaissions que 0,60 est un risque de baisse, nous prévoyons une augmentation significative de la couverture des investisseurs locaux autour de ce niveau, si cela se produit, limitant les chances d'une rupture durable", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie de change à la NAB.

Les traders attendent le discours du président de la Fed, Jerome Powell, vendredi, pour obtenir des indices sur la durée pendant laquelle les taux d'intérêt devront rester élevés. Le rendement de référence du Trésor américain à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis 16 ans.

Le rendement des obligations australiennes à dix ans a atteint un nouveau record en neuf ans de 4,327 % mardi, laissant l'écart avec les bons du Trésor américain à un niveau négatif de 4 points de base.

Les obligations australiennes à deux ans paient maintenant 105 points de base de moins que les bons du Trésor, l'écart le plus important depuis le mois de mai.