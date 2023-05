Les dollars australien et néo-zélandais se sont dirigés vers des pertes hebdomadaires importantes vendredi après avoir atteint des plus bas de six mois, alors qu'une reprise décevante en Chine, l'impasse sur le plafond de la dette américaine et les prix hawkish de la Réserve Fédérale ont soutenu le dollar.

L'Aussie a atteint un nouveau plus bas de six mois à 0,6490 $ vendredi avant de se stabiliser à 0,6507 $. Cela a porté son déclin hebdomadaire à 1,6 %, les traders tournant leur attention vers l'indice des prix des dépenses personnelles de consommation (PCE) aux États-Unis plus tard dans la journée, l'indicateur préféré de la Fed pour mesurer l'inflation.

Le kiwi s'est effondré à 0,6069 $, après avoir chuté de 0,8 % au cours de la nuit pour atteindre un nouveau plus bas de six mois à 0,6045 $. Il s'apprête à subir une baisse hebdomadaire de 3,3 %, la plus importante depuis septembre, avec un coup supplémentaire porté par une Banque de réserve de Nouvelle-Zélande dovish qui a signalé de manière inattendue que les hausses de taux étaient terminées.

Au cours de la nuit, le président américain Joe Biden et le principal républicain du Congrès Kevin McCarthy ont semblé s'approcher d'un accord sur le relèvement du plafond de la dette publique, mais les marchés sont très nerveux, à une semaine de la date dite "X", le 1er juin.

Les données optimistes sur les demandes d'allocations chômage aux États-Unis ont conduit les marchés à revoir à la baisse les paris selon lesquels la Fed maintiendrait ses taux d'intérêt le mois prochain. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux ont parié sur une probabilité de 60 % d'une pause, avec seulement 15 points de base de réduction prévus d'ici la fin de l'année.

L'indice américain des prix PCE pour le mois d'avril pourrait être déterminant dans l'évolution des prix actuels. L'indice PCE de base devrait avoir augmenté de 0,3 % par rapport à mars et de 4,6 % en glissement annuel.

"Je dirais que le dollar est devenu en quelque sorte une monnaie magique, où nous voyons des flux de refuge, ainsi qu'un élément cyclique, où les données américaines ont récemment été meilleures que prévu", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche sur la plateforme de trading FX Pepperstone.

La chute des prix des produits de base a pesé sur les Antipodes, car la reprise économique de la Chine s'est faite attendre. Les prix du cuivre ont connu leur sixième baisse hebdomadaire et les contrats à terme sur le minerai de fer de Dalian ont atteint leur niveau le plus bas depuis près de six mois.

Les obligations locales se sont jointes à un mouvement de vente mondial alors que les rendements américains ont augmenté. Les rendements de référence des obligations d'État australiennes à dix ans ont augmenté de 6 points de base pour atteindre 3,754 %, tandis que les rendements à trois ans ont également augmenté de 6 points de base pour atteindre 3,473 %. (Reportage de Stella Qiu ; Rédaction de Christian Schmollinger)