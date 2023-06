Les dollars australien et néo-zélandais se sont rapprochés de leurs plus hauts de plusieurs semaines mercredi, après que le ralentissement de l'inflation américaine ait rendu presque certain que la Réserve fédérale s'abstiendrait d'une augmentation plus tard dans la journée, déclenchant un rallye sur le risque.

L'Aussie a atteint 0,6776 $, après avoir atteint un plus haut d'un mois de 0,6807 $ pendant la nuit, alors que le dollar américain a vacillé après le rapport sur l'inflation. Ce niveau reste la résistance à court terme, tandis que le soutien principal se trouve à la moyenne mobile de 200 jours de 0,6691 $.

Le dollar kiwi a augmenté de 0,2 % à 0,6164 $, après avoir progressé de 0,4 % au cours de la nuit pour atteindre un nouveau sommet de trois semaines à 0,6178 $. Il a maintenant un support à la moyenne mobile de 200 jours de 0,6150 $.

Les deux ont également été aidés par la hausse des prix des matières premières, le sentiment s'améliorant un peu sur les attentes croissantes d'un plus grand soutien politique du gouvernement chinois, en plus de la réduction du taux directeur mardi, pour soutenir une économie chancelante.

Le rapport très attendu sur l'indice des prix à la consommation aux États-Unis a montré que les prix ont à peine augmenté en mai, avec une hausse de seulement 0,1 % par rapport au mois précédent, une agréable surprise à la baisse qui a déclenché un rallye des actions américaines à leur plus haut niveau depuis 14 mois.

Les traders ont renforcé les attentes d'une pause des taux de la Fed à 95 % lorsqu'elle conclura une réunion de deux jours mercredi, mais ils se préparent également à la possibilité d'une pause hawkish, avec une probabilité de 60 % pour une hausse en juillet, selon l'outil FedWatch du CME.

"Si nous avons raison de penser que le FOMC sera modérément dovish demain, l'AUD/USD pourrait encore augmenter", a déclaré Carol Kong, stratège en devises à la Commonwealth Bank of Australia.

Les marchés se concentreront également sur la conférence de presse post-politique du président de la Fed, Jerome Powell, et sur la question de savoir si le diagramme à points signalera des hausses à venir.

Reflétant les opinions selon lesquelles les taux resteraient plus longtemps élevés, les rendements mondiaux ont grimpé pendant la nuit et les rendements des obligations d'État australiennes ont augmenté mercredi.

Les rendements à trois ans ont bondi de 7 points de base à 3,914 %, le plus haut depuis octobre, et les rendements de référence à dix ans ont augmenté de 6 points de base à 3,974 %.